Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat miercuri, 7 octombrie, că Bucureştiul va primi 87,44 de milioane de euro, bani nerambursabili, pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare.

Primăria Municipiului București va suporta doar TVA-ul aferent acestei sume. Edilul menționează că „este o veste extraordinară pentru București” și că proiectul a fost „confirmat de Banca Europeană de Investiţii ca investiţie prioritară” pentru capitala României.

Potrivit lui Ciucu, finanţarea va permite achiziţia a 10 tramvaie noi, care vor înlocui tramvaie V3A(M), 45 de troleibuze noi, care vor înlocui troleibuze Astra Ikarus, şi 40 de autobuze electrice, dintre care 20 de 12 metri și 20 de 10 metri, care vor înlocui autobuze diesel Mercedes-Benz Citaro Euro 3.

„Este o investiţie în înnoirea şi modernizarea flotei STB, cu impact direct asupra calităţii transportului public şi a reducerii poluării", a precizat primarul Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu a mai spus că, pentru autobuzele electrice, următorul pas esenţial este asigurarea infrastructurii de încărcare, astfel încât noile vehicule să poată fi exploatate eficient încă din prima zi.