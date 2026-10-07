Șapte șoferi au primit amenzi de 30 de euro, în Italia, după ce locurile de parcare pe care își lăsaseră mașinile dimineața au fost transformate în locuri cu plată și vopsite în albastru în doar câteva ore. Compania care gestionează transportul public din Roma (ATAC) a recunoscut eroarea și a anunțat că sancțiunile vor fi anulate, relatează Corriere della Sera.

Amendă de 30 de euro în parbriz

Un manager din Roma și alți șase șoferi au primit amenzi de 30 de euro după ce și-au lăsat mașinile într-o parcare fără plată, iar câteva ore mai târziu, locurile au fost transformate în locuri cu plată și vopsite în albastru.

S-a întâmplat la Roma, pe via dei Cerchi, de-a lungul Circului Maximus. Simone Luzi, manager al unui grup de unități hoteliere, spune că în cei 11 ani de când lucrează în centrul istoric al Romei nu s-a mai confruntat cu o asemenea situație.

Luni, 5 octombrie, la ora 6 dimineața, italianul și-a parcat mașina pe locurile marcate cu dungi albe, pe via del Circo Massimo. „De cealaltă parte, pe via dei Cerchi, odată cu realizarea pistei pentru biciclete și refacerea asfaltului, este deja imposibil să găsești un loc. La ora 6 mi-am lăsat mașina pe dungile albe. Când m-am întors, în jurul orei 16, le-am găsit revopsite în albastru, iar pe parbriz era o amendă de 30 de euro”, a povestit Simone Luzi.

Aceeași situație i-a vizat pe alți șase șoferi care își lăsaseră dimineața mașinile pe locurile care nu erau tarifate. Managerul spune că singurul indicator din zonă nu oferea informații clare despre schimbarea regimului de parcare.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”

Surprins de situație, Simone Luzi s-a dus la birourile din apropiere, de pe via della Greca, însă angajații de acolo i-au recomandat să se adreseze direct companiei care gestionează transportul public din Roma, ATAC.

Șoferul consideră că persoana care a aplicat amenda nu a observat că marcajele fuseseră vopsite chiar în acea zi. Vopseaua era încă vizibil proaspătă, iar în unele zone se putea vedea încă asfaltul cu vechile dungi albe. „Eu nu am mai văzut niciodată așa ceva și nici nu m-aș fi gândit vreodată că voi vedea așa ceva. Spuneți-mi voi dacă este posibil să ajungi într-o asemenea situație! Mă întreb cum este posibil ca ATAC și Roma Capitale să nu comunice între ele, așa cum ar fi normal”, a declarat managerul.

Luzi a spus că urma să meargă la birourile zonale ale companiei de transport public, la Ponte Mammolo, pentru a vedea dacă situația poate fi rezolvată. „Dacă voi rezolva problema, foarte bine, altfel voi plăti cei 30 de euro și gata. Așa s-a întâmplat. Nu-mi pun, cu siguranță, sănătatea în joc pentru asta”, a mai spus el.

Amenzile vor fi anulate

Însă, marți dimineață, 6 octombrie, ATAC și-a asumat responsabilitatea pentru situația creată și a anunțat că amenzile aplicate pe 5 octombrie în zona Circului Maximus vor fi anulate.

„Compania își cere scuze și anulează amenzile aplicate din greșeală în ziua de 5 octombrie în zona adiacentă Circului Maximus”, a transmis compania, care a explicat că extinderea treptată a locurilor de parcare cu plată, prin transformarea marcajelor albe în marcaje albastre, se desfășoară în baza dispozițiilor Departamentului pentru Mobilitate Durabilă și Transporturi. „Procesul se desfășoară în mod regulat încă din primăvara trecută, însă, din păcate, uneori apar și erori umane”, a precizat ATAC.

Care este procedura pentru transformarea locurilor albe în locuri albastre

ATAC a explicat și care este procedura care trebuie urmată înainte ca noile locuri de parcare cu plată să devină active.

„În cele 48 de ore precedente vopsirii sunt amplasate pliante informative pe parbrizele mașinilor parcate și sunt instalate indicatoare rutiere informative”, a explicat compania.

Ulterior sunt trasate noile marcaje, fără ca vehiculele parcate să fie îndepărtate.

„În următoarele 48 de ore nu se efectuează controale și nu se aplică sancțiuni”, a precizat ATAC, indicând că tocmai nerespectarea acestei reguli a dus la amenzile aplicate în zona Circului Maximus. După expirarea acestui interval, locurile cu marcaje albastre devin active.

Regulile pentru parcarea cu plată se schimbă în Italia din 2026

Italia modifică regulile privind parcările cu plată marcate cu linie albastră („strisce blu”), odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Rutier. Reforma introduce un sistem complet nou pentru șoferii care depășesc timpul de parcare plătit și elimină vechea toleranță fixă de 15 minute.

Noile prevederi, introduse prin Legea nr. 177/2024, fac o distincție clară între șoferii care au plătit parcarea, dar au întârziat câteva minute, și cei care nu au plătit deloc taxa de staționare.

Noi reguli pentru parcările albastre în Italia / Imagine generată cu AI

Cea mai importantă schimbare este eliminarea toleranței fixe de 15 minute, care se aplica anterior celor care achitau cel puțin o oră de parcare. În locul acesteia, noul Cod Rutier introduce o toleranță calculată procentual, în funcție de timpul cumpărat. Dacă depășirea nu este mai mare de 10% din durata plătită, șoferul nu primește nicio amendă. Astfel, cine a plătit o oră beneficiază de încă șase minute de toleranță, iar pentru o parcare de 30 de minute toleranța este de trei minute.

Dacă timpul depășit este mai mare de 10%, dar nu depășește 50% din perioada achitată, se aplică o amendă administrativă redusă cu 50%. Pe lângă amendă, șoferul trebuie să achite și contravaloarea timpului de parcare folosit peste perioada plătită. Legea precizează că recuperarea tarifului nu înlocuiește sancțiunea, ci se adaugă acesteia.