O atracție turistică din Epoca Victoriană a fost redeschisă după renovări de aproape 28.000.000 de euro. Exponatele din clădirea veche de două secole

Cele două sere istorice cunoscute sub numele de Casele Palmierilor (Palm Houses), adăpost pentru sute de specii de plante rare și parte integrantă din Grădina Botanică Regală din Edinburgh, și-au redeschis porțile pentru public.

Construcțiile, care au o vechime de aproape două secole, au fost supuse unui proces amplu de restaurare ce a durat cinci ani, perioadă în care accesul vizitatorilor a fost complet oprit din cauza infiltrațiilor de apă și a degradării structurilor din fier.

O renovare colosală de 27,75 milioane de euro

Planurile pentru modernizarea celor două sere au fost trasate încă din anul 2017, însă ușile s-au închis definitiv pentru public în 2021, iar lucrările propriu-zise de reabilitare au demarat în 2022. Investiția totală s-a ridicat la 23,5 milioane de lire sterline, echivalentul a 27,75 milioande de euro, iar efortul ingineresc a fost unul uriaș.

În cadrul proiectului au fost înlocuite peste cinci mii de panouri de sticlă, elementele metalice afectate de rugină au fost reparate și revopsite, iar zidăria din piatră a fost consolidată. De asemenea, peretele care separa anterior cele două clădiri a fost dărâmat pentru a crea un spațiu unitar.

800 de plante rare au fost salvate, dar un palmier de 200 de ani nu a putut fi mutat

Pe durata desfășurării lucrărilor, aproximativ 800 de exemplare de plante rare, printre care palmieri, conifere, ferigi și begonii, au fost strămutate temporar în spații protejate. Cea mai mare parte a colecției botanice a supraviețuit cu succes acestei operațiuni delicate.

A existat însă și o pierdere regretabilă: un palmier din specia Sabal, vechi de două secole, ajunsese la o înălțime mult prea mare pentru structura de sticlă și nu a mai putut fi mutat sau salvat. Cu toate acestea, horticultorii au reușit să preleveze și să păstreze puieți din această plantă istorică, asigurând continuitatea geneticei sale în cadrul grădinii.

Cea mai veche dintre cele două construcții este Tropical Palm House, ridicată în anul 1834, care la momentul inaugurării reprezenta cea mai înaltă seră tradițională pentru palmieri din Marea Britanie. Cea de-a doua clădire, Temperate Palm House, a fost construită în 1858 și rămâne până în prezent una dintre cele mai înalte sere de acest tip din întreaga lume.

David Knott, directorul departamentului de horticultură din cadrul Grădinii Botanice Regale, a subliniat importanța simbolică a acestui moment, arătând că pentru comunitatea locală din Edinburgh, dar și pentru turiștii din întreaga lume, cele două sere reprezintă unul dintre cele mai emblematice repere ale instituției.

Cât costa un bilet de acces

Grădina Botanică Regală din Edinburgh se numără printre cele mai populare atracții turistice din Scoția, fiind distinsă cu premiul Travellers' Choice de către platforma Tripadvisor. Vizitatorii laudă în mod constant starea excelentă de întreținere a aleilor, traseele bine marcate și expozițiile informative organizate de-a lungul spațiului verde.