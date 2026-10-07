Tânărul care a ajuns într-o emisiune de la PRO TV după ce a fost înscris la casting de prieteni: „Când am intrat, am avut emoții”

În această toamnă, PRO TV a sperat să dea lovitura cu „Burlacii: Foc în Paradis”, însă după doar câteva zile de difuzare, show-ul a fost mutat pe Acasă TV și se vede în continuare și pe VOYO.

Printre concurenții din emisiune se regăsește și Karim Chaker, un tânăr în vârstă de 23 de ani care este la prima apariție într-un show de televiziune și care speră să pună mâna pe marele premiu de 50.000 de euro pus la bătaie de PRO TV.

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, tânărul a dezvăluit că nu și-a făcut niciun plan înainte de a pleca în Turcia la filmările pentru „Burlacii: Foc în Paradis”.

„N-aveam niciun plan de acasă, pentru că nu știai la ce să te aștepți. N-am mai văzut emisiunea, n-aveai cum să-ți faci vreun plan de acasă. Nu m-am gândit absolut deloc! M-am dus și, când am intrat în casă, am avut puține emoții, s-a văzut mai ales la început. Dar după... Am făcut treaba bună. A fost mai greu cu camerele de filmat o zi. Prima zi... După nu că am uitat, dar nu m-a mai interesat. Bine, au fost câteva zile, n-am mai avut probleme cu camerele, dar după am fost eu care sunt, de fapt. După ceva timp. La început am stat cumva mai...”, a spus Karim Chaker.

Întrebat dacă s-a gândit ce o să spună lumea de acasă când o să-l vadă la televizor, tânărul în vârstă de 23 de ani a afirmat că prietenii săi sigur râd când urmăresc show-ul de la PRO TV.

„Acum pot să zic că da, dar dacă vă uitați la emisiune o să pară că nu m-am gândit deloc, că nu m-a interesat. O să râdă rău. O să râdă rău de tot. O să fie și mândri! Au zis că sunt nebun. Dar mi-au zis: Du-te, frate, că e ce trebuie! Eu trebuia să merg și acum doi ani la Love Island. Acolo m-au înscris prietenii mei. Și acum, toată lumea când a aflat vestea că plec la emisiunea asta... Era toată lumea foarte bucuroasă și abia aștepta. Toată lumea mă sună... A fost cadou de la prieteni, făcut acum doi ani, pe care l-am primit acum, a fost cu delay. Mi-a plăcut rău! Aș repeta-o, clar! Cu ochi închiși. Și acum m-aș duce să-mi fac bagajul, să plec”, a mai afirmat pentru Libertatea concurentul de la „Burlacii: Foc în Paradis”.

Karim Chaker a dezvăluit și că i-a plăcut foarte mult experiența și că își dorește să mai apară în alte emisiuni, dar și să fie filmat, să facă poze și să ofere interviuri: „Aș da interviuri, mi-ar plăcea, aș sta la poze... E moartea mea, jur! Mi-a plăcut rău”!

În finalul interviului, concurentul de la „Burlacii: Foc în Paradis” a afirmat că, oriunde ar fi fost filmat show-ul, atmosfera ar fi fost aceeași.