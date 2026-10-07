5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România.

Lidia Buble și Răzvan Simion continuă „războiul” pentru bani! Au trecut mai bine de șase ani de la despărțire, dar povestea lor mai are un episod la tribunal. Expertiza contabilă n-a făcut suficientă lumină, așa că judecătorii au cerut noi calcule din perioada când nu erau doar iubiți, ci și colaboratori. Avocatul Lidiei vrea ca banii plătiți direct artistei să fie separați de cei virați firmei sale, în timp ce tabăra lui Răzvan spune însă că și aceștia au fost plătiți pentru prestațiile artistei și trebuie luați în calcul. Pe scurt: iubirea s-a terminat, dar calculele încă se țin de ei!

Ian a dus expresia „fac show pe scenă” la cu totul alt nivel! Trapperul a fost filmat de spectatori în timp ce urina pe marginea scenei, chiar în timpul concertului de la Arenele Romane. Imaginile au devenit rapid virale și au ajuns, inevitabil, și la poliție. Ian a fost chemat la audieri, apoi reținut pentru 24 de ore, într-o anchetă coordonată de polițiști și procurori. Acum se verifică dacă gestul lui poate fi încadrat la ultraj contra bunelor moravuri și deocamdată l-au pus sub control judiciar. Se pare că, de data asta, publicul n-a primit doar un concert, ci și un caz pentru dosar!

Ella Vișan a căzut în gol de la 100 metri! Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a avut parte de o drumeție cu final deloc turistic. A căzut aproximativ 100 de metri în timpul unei excursii în zona Vârfului Negoiu și s-a ales cu mai multe răni și o sperietură zdravănă. A avut nevoie de ajutor pentru a ieși din vale și a ajuns la spital pentru investigații. După o asemenea experiență, muntele poate să mai aștepte. La fel și „Survivor”, căci Ella și-a amânat plecarea în competiție. Se pare că natura i-a oferit deja propria probă de supraviețuire.

Raluca Bădulescu și „marfa de contrabandă”. „Regina regească” s-a întors de la „Asia Express” cu amintiri, povești și marfă de contrabadă! Nu vă gândiți la cine știe ce comoară ascunsă în bagaje, ci la o umbrelă. Primită în timpul competiției, piesa a devenit pentru vedetă un adevărat obiect de colecție. Atât de valoros sentimental, încât nu îl folosește nici măcar când plouă. Și nu a fost nici ușor de adus în România: dimensiunile generoase au făcut transportul cu avionul o adevărată aventură. Se pare că din Asia n-a venit cu suveniruri, ci cu „probele” la purtător!