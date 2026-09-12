Ucraina își extinde lupta împotriva Rusiei pe un nou front, în deșerturile din Africa, unde dronele sale sunt folosite pentru a sprijini rebelii Tuareg din nordul Mali. Potrivit CNN, 15 specialiști ucraineni au fost trimiși în această regiune a Sahelului pentru a instrui și a oferi suport operațional grupului separatist Frontul de Eliberare Azawad, implicat în confruntări directe cu trupele ruse.

Cum folosește Ucraina dronele pentru a sprijini rebelii Tuareg din Mali contra Rusiei

Într-un interviu acordat CNN, un operator de drone aflat în Mali a descris rolul crucial al echipei ucrainene: „Coordonez operațiunile lor de la distanță. Semnalul de la drona lor ajunge la mine prin internet, iar eu le spun imediat prin radio ce să facă și unde să zboare”.

Această colaborare, deși limitată la sprijin tactic și logistic, a permis rebelilor să obțină victorii semnificative. Orașul strategic Kidal, din nordul țării, a fost recucerit de tuaregi și aliații lor în primele luni ale anului 2026, forțând trupele ruse să se retragă. Ministerul Apărării din Rusia a acuzat Ucraina de implicare directă în acest atac, susținând că „instructori ucraineni și europeni” au pregătit rebelii pentru luptă.

Războiul dronelor, noua strategie a Ucrainei de a pune presiune pe Rusia la nivel global

Un oficial al Direcției de Informații a Apărării din Ucraina a declarat pentru CNN că războiul cu drone a devenit un instrument de politică externă pentru Kiev: „Transformăm experiența noastră în domeniul dronelor într-un instrument care să pună presiune pe Rusia și să arate că nu poate fi un aliat de încredere”.

Potrivit oficialului, operațiunile din Mali și alte regiuni sunt și o oportunitate pentru Ucraina să testeze echipamentele și tacticile militare în condiții extreme: „Praful și căldura fac ca echipamentele să cedeze mai repede. Totul necesită o adaptare serioasă”.

Rusia își consolidează influența în Africa prin gruparea Africa Corps și testează noi arme

În timp ce Ucraina își consolidează prezența în Africa, Rusia își intensifică eforturile de a-și menține influența. După moartea lui Evgheni Prigojin, Kremlinul a integrat ce a mai rămas din Grupul Wagner în structura militară oficială, formând Africa Corps, care sprijină regimurile locale. Potrivit analistului Héni Nsaibia, citat de CNN, prezența trupelor ruse în Mali este esențială pentru stabilitatea regimului militar de acolo.

În această săptămână, agenția de armament Rosoboronexport a prezentat noi modele de rachete și drone la Salonul Aerian Internațional din El Alamein, Egipt. Potrivit agenției TASS, aceste arme sunt „testate în lupte” în Africa și Orientul Mijlociu.

Kievul susține că peste 1.400 de africani luptă alături de Rusia în Ucraina

Ucraina a acuzat Rusia că exploatează populația săracă din Africa pentru a-și duce războiul și a susținut că peste 1400 de cetățeni din 36 de țări africane luptă alături de trupele ruse.

Mai mulți africani luptă de partea Rusiei în războiul din Ucraina

Ministrul ucrainean mai precizează că aceștia sunt trimiși în atacurile terestre directe, unde sunt trataţi ca fiind „consumabili” şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună.

„Cetățenii străini din armata rusă au un destin trist. Cei mai mulți dintre ei sunt trimiși imediat pe front și devin carne de tun, fiind uciși rapid. Comanda rusă înțelege că nu va exista nicio răspundere pentru străinii uciși, așa că aceștia sunt tratați ca material uman de mâna a doua, dispensabil. Majoritatea mercenarilor nu supraviețuiesc mai mult de o lună”, a mai precizat Andrii Sîbiha.

Obiectivul Ucrainei pe scena globală: destabilizarea trupelor rusești pe fronturi multiple

Extinderea operațiunilor militare ucrainene în Africa și Orientul Mijlociu reflectă o încredere tot mai mare în propria expertiză, dar și o strategie de a destabiliza Rusia pe mai multe fronturi.

În 2023, Kirilo Budanov, fost șef al serviciilor de informații ucrainene și actual consilier al președintelui Zelenski, declara că obiectivul Ucrainei este să „ucidă ruși oriunde pe fața pământului până la victoria completă a Ucrainei”. Această abordare agresivă este împărtășită de soldații ucraineni implicați în operațiunile internaționale, care consideră că fiecare acțiune împotriva Rusiei poate contribui la succesul războiului de acasă.