Cristina Spătar, cunoscută artistă, se pregătește să se căsătorească cu Vicențiu Mocanu, iar vestea a fost primită cu mare entuziasm de către fanii săi. Aceasta a trecut prin momente dificile în ultimii ani, după divorțul de Alin Ionescu, dar a reușit să își refacă viața și să găsească din nou fericirea.

Artista a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după divorțul de Alin Ionescu și a recunoscut că a suferit enorm. Totuși, ea a reușit să își revină și să își refacă viața, găsind sprijin și iubire în brațele lui Vicențiu Mocanu.

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au o relație de mai bine de un an și s-au decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească. Cei doi își doresc să își unească destinele și să își petreacă restul vieții împreună.

„Sunt în pregătiri cu nunta. Sunt mulți oameni care vor veni la nuntă. Peste patru zile este cel mai important eveniment. Nașii mei vor fi Cornel Botgros și Ion Paladi, apoi voi continua proiectele cu nașii. Vor veni și rude din străinătate să ne fie alături”, a mai spus regina RnB pentru Fanatik.

Cornel Botgros și Ion Paladi vor fi nașii cuplului. Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu s-au căsătorit civil în luna decembrie a anului trecut, iar acum vor face și cununia religioasă.

Cântărețul Ion Paladi a fost surprins plăcut să afle că vedeta și partenerul ei îl vor ca naș. „Noi cu Cristina ne cunoaștem de foarte mult timp. Am făcut cunoștință prin Maestrul Nicolae Botgros. Maestrul i-a botezat fetița am cântat la botez și de acolo s-a pornit toată prietenia noastră. După aceea ne-am văzut prin emisiuni, Cristina l-a botezat pe băiatul meu, Lucian (9 ani), e nașa băiatului nostru și ne știm de atunci și apoi am făcut o piesă împreună, „Fa Marie cu bariz”, care are 9 milioane de vizualizări pe Youtube.

Anul acesta pe 28 aprilie am mers la București la un eveniment, atunci l-am cunoscut pe Vicky, până atunci doar îmi povestea despre el. El a rămas să vadă un spectacol de muzică populară frumos, înainte am luat masa în oraș, după spectacol, am luat cina. Era foarte târziu, nu mai aveam unde să mergem și am hotărât să mergem la recepția hotelului. Acolo Vicky m-a luat într-o parte și mi-a spus mai întâi să-i recomand un microfon performant pentru Cristina apoi i-a venit ideea și ne-a făcut propunerea să fim noi nașii noștri de nuntă. M-a luat prin surprindere. L-am chemat și pe Cornel. Apoi ne-am întins la masă, i-a anunțat pe toți ce veste avem “Ion și Cornel o să fie nașii noștri!”, Cristina a început să plângă, s-a bucurat foarte tare! La noi vor fi deja a cincea pereche de fini de cununie. Soția mea l-a sunat și pe duhovnicul nostru și am întrebat dacă este posibil să fim nași având în vedere că ea ne-a botezat băiețelul și ne-a spus că nu este nicio problema”, a povestit Ion Paladi, unul dintre nașii de cununie ai Cristinei Spătar, pentru Click!.

Cristina Spătar a primit un bloc în valoare de două milioane de euro din partea lui Vicențiu Mocanu

Cristina Spătar și-a petrecut ziua de naștere în acest an într-un hotel de lux din Bulgaria, unde a avut alături persoanele dragi din viața ei. Cântăreața a împlinit 51 de ani pe 17 iunie și a fost sărbătorită așa cum se cuvine.

„Contează și materialul în viață pentru că trebuie să ai cu ce să îți crești copiii”

Vicențiu Mocanu, soțul vedetei, a pus la cale o surpriză pentru partenera lui și i-a luat un tort spectaculos, dar și un buchet uriaș de flori. Surprizele nu s-au oprit aici, pentru că omul de afaceri i-a dăruit Cristinei Spătar de ziua sa un bloc.

„Nu mi-a venit să cred ce cadou am primit de la Vicky. Am rămas impresionată. Contează și materialul în viață pentru că trebuie să ai cu ce să îți crești copiii”, a declarat artista pentru fanatik.ro.

Clădirea are 15 apartamente, cu o suprafață totală de 1.500 de metri pătrați, a cărei valoare a fost estimată la peste două milioane de euro. Blocul se află în Crevedia, în județul Dâmbovița. Așadar, artista este nevoită să se ocupe acum de această afacere.

„De ziua mea, soțul m-a răsfățat cu un imobil de apartamente în valoare de două milioane de euro, în contextul în care am deja 8 imobile pe care le pregătesc pentru închiriat. O să mă dezvolt în acest domeniu al imobiliarelor. Clădim împreună o afacere în această direcție”.

