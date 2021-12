Cu ce a ajuns să se ocupe „Gogoașă” din „Trăsniții”, după 25 de ani de televiziune. „Iau foarte mulți oameni în mașină”

„Da, au existat, sunt momente (n.r. – momente financiare grele). Nu sunt un mincinos, nu mă ascund după degete. Iau foarte mulți oameni în mașină care mă întreabă de ce stau la volan, că eu sunt actor.

Banii mei sunt într-o casetă, nu am cont. Sunt 100-200 de lei și cu ăștia mă drămuiesc. Nu mă întind mai mult decât mi-e plapuma și reușesc din foarte puțin să fac ceva.

O să fac mereu ceva ca niciodată copiii mei să nu simtă asta. Știu ce înseamnă valoarea banului și de aia refuz ca pasagerii mei să fie darnici. Fiecare muncește pentru bani”, a spus actorul.

Cum se simte după operația de cancer la rinichi

Anul trecut, actorul a trecut prin cea mai grea perioadă, din cauza problemelor de sănătate. Acum, acesta se simte bine și încearcă să țină totul sub control.

„Am făcut examinările de sânge și urmează să fac un CT să vedem dacă s-a dezvoltat ceva intern. Țin totul sub control, mi s-au interzis multe, alimentația mea este alta. Momentan nu am nimic, dar vreau să-mi duc mai departe viața pentru că am treabă multă pentru piticii mei”, a spus Constantin Zamfirescu la un post de televiziune, potrivit Wowbiz

