Cele 10 cafenele de vizitat într-o viață: cea mai veche e din 1720 și era frecventată de Goethe

Să bei o cafea într-un local istoric este mai mult decât un simplu gest cotidian; este o veritabilă călătorie în timp. Tocmai de aceea, unele dintre aceste locuri au fost incluse în topul celor 10 cafenele pe care să le vizitezi într-o viață. Cea mai veche a fost deschisă în 1720 la Veneția, iar autorul german Goethe se numără printre clienții faimoși care i-au trecut pragul.

Cele 10 cafenele de vizitat într-o viață

De-a lungul secolelor, marile cafenele ale Europei nu au fost doar simple spații de relaxare, ci adevărate „sanctuare ale ideilor” și locuri de întâlnire pentru artiști, filosofi și politicieni care au marcat istoria lumii. Jusrnalistul de călătorii și gastronomie Lea Teuscher a publicat o carte ilustrată cu cele „150 de cafenele din lume pe care să le vezi înainte să mori”.

Din lista impresionantă de peste 150 de cafenele și pe baza unui clasament realizat de publicația El Mundo, am ales 10 cafenele spectaculoase cu povești impresionante pe care nu trebuie să le ratezi și pe care să le vezi într-o viață. Multe dintre aceste locuri se află în orașe în care puteți ajunge cu un zbor direct din București.

Iată primele 10 cafenele istorice din Europa pe care merită să le vizitezi cel puțin o dată în viață, locuri unde atmosfera de epocă s-a păstrat aproape intactă.

Caffè Florian din Veneția, Italia, a fost fondată în 1720

Situată în celebra Piazza San Marco din Veneția, Caffè Florian a fost inaugurată la 29 decembrie 1720, sub numele de Venezia Trionfante. Este considerată una dintre cele mai vechi cafenele din lume care funcționează și astăzi și este prezentată de local drept cea mai veche cafenea din Italia aflată în funcționare continuă.

A devenit rapid un punct de atracție pentru elita vremii. Printre personalitățile asociate cu localul s-au numărat Giacomo Casanova, Johann Wolfgang von Goethe, Lord Byron, Marcel Proust și Charles Dickens. Florian este cunoscută și pentru faptul că, spre deosebire de multe alte localuri ale epocii, permitea accesul femeilor.

Caffè Florian din Veneția. Sursa foto: Shutterstock

Café Procope din Paris a fost deschisă în 1686

Café Procope, fondată la Paris în 1686 de sicilianul Francesco Procopio dei Coltelli, este considerată una dintre cele mai vechi cafenele din Paris și se prezintă drept cel mai vechi café din capitala Franței.

Localul a devenit un important punct de întâlnire pentru intelectualii francezi ai secolelor XVIII și XIX. Printre personalitățile asociate cu Procope se numără Voltaire, Jean-Jacques Rousseau și Denis Diderot, iar în perioada Revoluției Franceze localul a fost frecventat de oameni politici precum Danton și Marat.

Café Procope Paris. Sursa foto: Shutterstock

Actualul restaurant păstrează numele și tradiția locului, însă este important de precizat că localul original a fost închis în 1890.

Antico Caffè Greco din Roma este una dintre cele mai vechi cafenele din Italia

Pe eleganta Via dei Condotti din Roma, aproape de Treptele Spaniole, se află Antico Caffè Greco, fondată în 1760. Este una dintre cele mai vechi cafenele din Italia, după Caffè Florian din Veneția.

Fondată de un imigrant grec, de unde își trage și numele, cafeneaua a devenit o oprire importantă pentru scriitorii și compozitorii care făceau celebrul Grand Tour prin Europa. Printre personalitățile asociate cu localul s-au numărat Johann Wolfgang von Goethe, Lord Byron, John Keats, Stendhal, Franz Liszt și Richard Wagner.

Antico Caffè Greco din Roma. Sursa foto: Shutterstock

Interiorul său, decorat cu numeroase opere de artă, picturi și oglinzi, oferă și astăzi o atmosferă aristocratică unică.

În 1876 se deschidea Café Central din Viena

Viena este renumită pentru cultura sa tradițională a cafenelelor, inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, iar Café Central este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale acestei tradiții.

Cafeneaua a fost deschisă în 1876, într-o clădire în stil neorenascentist, și a devenit la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX unul dintre centrele vieții intelectuale din Viena. Aici obișnuiau să-și petreacă timpul personalități precum Sigmund Freud, Leon Troțki, poetul Peter Altenberg și arhitectul Adolf Loos, discutând despre politică, artă și cultură. Tot în Viena se află și Steirereck, unul dintre cele 50 cele mai cunoscute restaurante din lume.

Café Central din Viena. Sursa foto: Shutterstock

Celebra Café New York din Budapesta nu lipsește de pe listă

Descrisă frecvent, inclusiv de propria promovare, drept una dintre cele mai frumoase cafenele din lume, Café New York din Budapesta impresionează prin opulența sa neo-barocă. Cu fresce spectaculoase pe tavan, candelabre din cristal și coloane din marmură, localul semăna mai degrabă cu un palat decât cu o cafenea obișnuită.

Deschisă în 1894, cafeneaua a devenit la începutul secolului XX un important centru al vieții literare și jurnalistice din Ungaria, fiind frecventată de scriitori, jurnaliști și editori.

Café New York din Budapesta. Sursa foto: Shutterstock

Café Majestic din Porto este asociată cu perioada în care J.K. Rowling a locuit în oraș

Un exemplu desăvârșit al stilului Art Nouveau, Café Majestic din Porto a fost inaugurată în 1921, sub numele de Elite, devenind rapid un loc de întâlnire al boemei portugheze, al poeților și al intelectualilor vremii. Cu oglinzi mari din cristal de Belgia, sculpturi din lemn de nuc și o fațadă elegantă, cafeneaua își păstrează aura de glorie.

Café Majestic din Porto.Sursa foto: Shutterstock

În istoria sa recentă, localul este asociat și cu J.K. Rowling, care a locuit și a predat engleză în Porto înainte de succesul seriei Harry Potter. Potrivit relatărilor despre perioada petrecută de scriitoare în oraș, aceasta a frecventat Café Majestic și ar fi lucrat aici la scrierile sale. Afirmația potrivit căreia aici ar fi fost scrise primele capitole din Harry Potter este însă mai bine prezentată ca o relatare biografică decât ca un fapt documentat fără echivoc.

Café A Brasileira cucerește turiștii care merg în Lisabona

Aflată în cartierul istoric Chiado din Lisabona, A Brasileira a fost inaugurată în 1905 și a devenit unul dintre cele mai cunoscute puncte de întâlnire ale intelectualilor și artiștilor portughezi.

Cafeneaua este strâns legată de poetul Fernando Pessoa, una dintre figurile centrale ale literaturii portugheze din secolul XX. Statuia sa din bronz, așezată la una dintre mesele de pe terasa localului, a devenit un punct de atracție pentru turiști.

Café A Brasileira din Lisabona. Sursa foto: Shutterstock

Café Slavia din Cehia nu poate lipsi de pe listă dacă mergeți în Praga

Situată vizavi de Teatrul Național și oferind o priveliște asupra râului Vltava și a Castelului din Praga, Café Slavia este unul dintre localurile istorice emblematice ale capitalei cehe. A fost deschisă în 1884 și a devenit de-a lungul timpului un important loc de întâlnire pentru scriitori, artiști și intelectuali.

Printre personalitățile asociate cu localul se numără Franz Kafka, Rainer Maria Rilke și Václav Havel. În special în perioada comunistă, cafenelele pragheze au reprezentat spații importante pentru viața culturală și pentru întâlnirile dintre intelectuali, iar Slavia a rămas legată de memoria culturală a orașului.

Café Slavia din Praga. Sursa foto: Shutterstock

Café de Flore din Paris

Aflată pe Boulevard Saint-Germain, Café de Flore este strâns asociată cu existențialismul francez. În timpul și după cel de-Al Doilea Război Mondial, Jean-Paul Sartre și Simone de Beauvoir au petrecut aici mult timp, transformând cafeneaua într-unul dintre locurile importante ale vieții intelectuale pariziene.

De-a lungul deceniilor, Café de Flore a atras numeroase personalități ale literaturii și artei, printre care Ernest Hemingway și Pablo Picasso. Cafeneaua, deschisă în 1887, rămâne și astăzi unul dintre simbolurile culturale ale cartierului Saint-Germain-des-Prés.

Café de Flore din Paris. Sursa foto: Shutterstock

Café Tortoni este „bijuteria” din America de Sud

Deși este situată în America de Sud, Café Tortoni este inclusă frecvent în selecțiile marilor cafenele istorice datorită originii sale europene și stilului său clasic. Fondată în 1858 la Buenos Aires, este considerată cea mai veche cafenea din Argentina.

Café Tortoni din Buenos Aires. Sursa foto: Shutterstock