Cu ce se ocupă acum Ducu Bertzi. Cântărețul de muzică folk a împlinit recent 66 de ani. „Sunt atras de ceva vreme”

„Sunt atras de ceva vreme de pălării. Cam de peste tot pe unde m-au purtat pașii m-am întors acasă cu câte o pălărie care mie mi s-a părut mai aparte.

Am încă pălării din diverse colțuri ale lumii, fie că vorbim despre Europa, Canada sau Australia. Într-un an am primit însă o pălărie originală nord-americană de la un amic jurnalist, Alecu Racoviceanu, de care sunt de nedespărțit, de ceva vreme, pe scenă”, a spus îndrăgitului cântăreț de folk pentru Impact.

Ducu Bertzi are doi copii, pe Maura și pe Rareș, dar și doi nepoți. Fata, Maura, e cea care i-a oferit deja nepoții. „Maura mi-a făcut o dublă bucurie. Nu doar că mi-a dăruit primul nepot, dar i-a dat ca prenume și denumirea râului ce curge în apropierea orașului meu natal.

Așa se face că o am aproape pe Isa Evelina, dar și pe Dominic Albert. Amândoi par atrași de chitara mea și de microfoanele mele, dar rămâne de văzut ce va rămâne din pasiunea lor actuală atunci când vor crește”, a mai adăugat Ducu Bertzi.

