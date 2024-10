Politician român, inginer și profesor, Petre Roman a ieșit la pensie în urmă cu ani de zile și, în urmă cu doi ani de zile, dezvăluia că are o pensie de 10.000 de lei. Cu toate acestea, el continua să muncească, pe atunci ținea unele cursuri pentru care era remunerat.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine plătit și am și pensia mea. Am pensia mea și pensia specială care a fost restabilită acum trei luni.

În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei”, a declarat Petre Roman la Antena 3, în urmă cu doi ani.

Oana Roman despre tatăl ei: „Tot pleacă, tot vine, el pleacă pe la conferințe mereu”

Acum, fiica Oana Roman l-a dat de gol. Petre Roman muncește în continuare, ține unele conferințe. Întrebată despre relația tată-fiică, vedeta a zis: „Ne întâlnim destul de des. Cât de des poate și el, cât de des pot și eu, dar ne mai vedem. A mai fost pe la noi, vorbim des. Tot pleacă, tot vine, el pleacă pe la conferințe mereu. Pleacă la cursurile pe care trebuie să le țină.

Este așa între un dute-vino mereu, dar e foarte bine că are activitate și că e super forță. Nu știu dacă l-ați văzut cum arată, dar este spectaculos tata”, precizează Oana Roman pentru viva.ro.

În 2022 s-a aflat că tatăl Oanei Roman predă la Universitatea Swiss UMEF din Geneva, o instituție privată care a fost înființată în 1984. Instituția are filale în Europa, dar și în Asia și Africa de Vest, la Burkina Faso.

În ceea ce privește cariera ei, Oana Roman are planuri mari. „Am, dar nu zic nimic, doar o să le anunț când o să fie gata. Am ceva foarte tare pentru toamna asta. M-am gândit și la un podcast și o să vă fac o surpriză și în zona asta”.

Decizia luată de Petre Roman cu privire la relația cu Oana

În anul 2007, Petre Roman și Mioara Roman au divorțat. Fostul premier al României și-a întemeiat imediat o familie alături de Silvia Chifiriuc, alături de care are și un băiețel. După separarea părinților, fiica Oana a recunoscut că a suferit mult, mai ales că nu l-a mai avut pe tatăl ei aproape. În diferite interviuri vedeta a mărturisit că suferă că tatăl s-a depărtat de ea, că nu țin legătura și că vorbesc foarte rar.

Recent, la câteva luni de la moartea Mioarei Roman, relația lor s-a schimbat. Oana Roman spune că Petre Roman o sună des, că se interesează de viața ei. „Tata e mai prezent și mai atent, mai implicat cumva și asta mă bucură foarte tare. El pe mine mă sună, vorbim foarte des, dar mi-aș dori să fie și fizic prezent mai mult în viața Izei (n.r. fetița ei), da”, a spus ea într-un interviu pentru Cancan. La priveghiul Mioarei Roman, Petre Roman nu a lipsit, i-a dus și un omagiu fostei lui soții, un buchet de flori albe.

