A vândut tot ce avea în Capitală pentru a se muta într-un sat de lângă Târgoviște. Carmen Tănase s-a retras într-o zonă liniștită, unde se simte foarte bine. Actrița este o mare iubitoare de animale, iar de fiecare dată când găsește un cățel sau o pisică pe stradă le ia acasă.

Invitată în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, vedeta a povestit că a avut câteva probleme cu pisicile sale, fiind foarte supărată din această cauză.

„Au murit, măi. Deci sunt distrusă cu pisicile, nu e de glumă. Până acum s-a întâmplat ceva cu 4 pisici. Una a murit de bătrânețe, la 19 ani, motanul băiatului a murit de icter, pe Putin l-am dus la doctor. Obama e bine.

Putin are probleme, astăzi am observat. Merge parcă e o jucărie stricată. Deci l-am luat în transportor și cu el la doctor. Nu știu ce se întâmplă. Cred că aerul tare de țară nu le face bine”, a declarat actrița.

Carmen Tănase a mărturisit că recent a mai găsit câțiva căței abandonați pe care i-a luat acasă și crede că oamenii au aflat unde stă și vin special să-i lase acolo.

„Știi cum mă simt? Extraordinar. Dacă nu ar fi problemele cu animalele, ar fi minunat. Mai e o problemă care mă strânge în spate, aceea că lumea părăsește câini. Abandonează câini pe acolo pe la noi. Cred că au și auzit că m-am mutat pe acolo. (…) Acum am găsit trei căței de o lună. Cred că au aflat unde stau și nu știu ce să fac în situația asta”, a mai spus Carmen Tănase în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Motivul pentru care Carmen Tănase s-a mutat la țară

De câteva luni bune, marea actriță a vândut toate proprietățile din București și a ales să se retragă la țară. Carmen Tănase vrea să se bucure de un trai simplu și liniștit.

„Am vândut tot ce aveam în București, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat și ne-am mutat la…țară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, așa cum mi-am dorit”, a declarat actrița pentru impact.ro.

