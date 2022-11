Florin Piersic jr e de câțiva ani într-o relație cu Andreea Cipca, jurnalistă, care i-a dăruit actorului un băiețel. Cei doi nu sunt căsătoriți, iar acum, la Kanal D, actorul a recunoscut că nici nu are planuri de căsătorie.

O singură dată el a fost căsătorit, cu actrița Adriana Nicolae, fosta dansatoare a Andreei Marin. Căsnicia lor a durat o singură lună, după care s-au despărțit. Ulterior, abia după un an au semnat actele de divorț. Întrebat de Denise Rifai dacă se gândește iar la căsătorie, Florin Piersic a răspuns: „Nu, nu am jurat, adică nu m-am dus nu știu unde să fac o rugăciune sau un jurământ. Așa am simțit că nu o să mă mai căsătoresc niciodată. Nu cred să se mai întâmple lucrul ăsta. Poate să fie o traumă trăită la ora aia”, a declarat el.

Și a continuat dezvăluind motivele pentru care el și Adriana Nicolae au ajuns la divorț: „Pentru că a fost o greșeală, fusesem singur mult timp și a apărut cineva care mi-a dat atenție. Nu reușisem să comunic, fusesem singur mult timp și atunci nu mi-am dat seama că persoana nu era potrivită pentru așa ceva. Nu mi-a dat seama că această căsătorie, pur și simplu, termenul și ce presupune el înseamnă foarte multe.

Nu numai mergem și ne distrăm că ne-am căsătorit, într-un fel a fost o glumă bună, dar cu consecințe aproape tragice și, în același timp, un prag de care aveam nevoie să mă lovesc cu fruntea (…) Ce m-a marcat? Nu eram compatibili, eram temperamente diferite”, a spus Florin Piersic jr despre mariajul său eșuat, conform kanald.ro.

În ce scandal a fost implicată Adriana Nicolae

În urmă cu ani, Adriana Nicolae făcea mare vâlvă după ce a afirmat că tatăl copilului ei este un Junior celebru. Toată lumea s-a gândit atunci că acesta ar fi Ștefan Bănică junior, care la acea vreme era căsătorit cu Andreea Marin. De altfel, Andreea Marin a fost în scandal cu Adriana Nicolae din cauza acestui subiect.

Este de notorietate întâlnirea dintre Andrea Marin și Adriana Nicolae la gala premiilor VIP. Atunci, vedeta de televiziune a întrebat-o direct pe Adriana Nicolae dacă are un copil cu soțul ei de atunci, Ștefan Bănică junior.

„Spune, da sau nu?”, a întrebat-o atunci Andreea Marin. Adriana Nicolae nu a răspuns atunci provocărilor.

Juniorul celebru cu care Adriana Nicolae a rămas însărcinată s-a dovedit a fi Dragoș Țânțăreanu, fiul cel mare al omului de afaceri Cristian Țânțăreanu.

