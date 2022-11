Recent, Cătălin Cazacu a fost surprins într-un club din Capitală, unde petrecea alături de două domnișoare. Ce-i drept, campionul la motociclism nu a avut gesturi interpretabile cu cele două fete care îi erau alături în lipsa Ramonei Olaru. Asistenta de la „Neatza cu Răvzan și Dani” nu se afla în club la momentul respectiv.

Cătălin Cazacu a petrecut toată noaptea alături de cele două fete, potrivit WOWbiz.ro. (Vezi AICI imaginile).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ramona Olaru s-a mutat din casa lui Cătălin Cazacu

Cătălin Cazacu își renovează apartamentul, astfel că Ramona Olaru a decis să se mute o perioadă din casa iubitului ei. „Nu s-a terminat, pentru că se lucrează. Așa este când te scarpini cu mâna altuia. Te bazezi pe niște muncitori și atunci ei lucrează în ritmul lor, nu când ai vrea tu. Noi am zis că terminăm într-o lună, dar nu este așa”, a povestit Ramona Olaru pentru EGO.ro.

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a săturat de deranjul din casă și de praful care este acolo, astfel că a decis să se mute din casa iubitului ei. „Nu am pus mâna. De fapt, am vrut să mă mut pentru o perioadă ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața. Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare”, a mai spus Ramona, completând că deja și-a strâns o parte din haine și l-a lăsat pe Cazacu singur, să se ocupe de tot ce înseamnă reamenajare. „Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E «terminat» acum fără noi”.



Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Apariție spectaculoasă la România - Ungaria. Cine e vedeta care a atras toate privirile în sala din Oradea: „Am purtat și noroc!”

Playtech.ro BOMBĂ! Daniel Onoriu, arestat pentru 30 de zile. Soția lui a anunțat Poliția la 112! ULUITOR ce s-a întâmplat

Viva.ro Gafa pe care a comis-o Carmen Iohannis la Iași. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat în momentul în care l-a luat de mână pe Klaus Iohannis

Observatornews.ro Cristian Diaconescu, despre cum se va schimba SUA după alegeri: sfârşitul lui Trump şi o nouă strategie după terminarea războiului din Ucraina

Știrileprotv.ro O femeie din Bacău a fost înselată cu peste 80.000 de lei prin metoda „Generalul american”

FANATIK.RO Problema de logică pentru copii care a întărâtat internetul. Adulții nu o pot rezolva

Orangesport.ro EXCLUSIV | Mouratoglou, propunere spectaculoasă pentru o româncă: ”A insistat”

HOROSCOP Horoscop 12 noiembrie 2022. Săgetătorii au multe îndoieli și semne de întrebare în legătură cu bunele intenții ale unor apropiați

PUBLICITATE Black Friday Alert: 5 piese în tendințe pe care abia aștepți să le cumperi LA REDUCERE