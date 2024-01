Publicația Cancan a scris sâmbătă că l-a surprins pe Gabi Bădălău vineri seară, 26 ianuarie, într-un club de fițe din Capitală alături de Ramona Olaru, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu. La momentul respectiv publicația a notat că fiul fostului ministru al economiei a stat la bar alături de asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și că au vorbit toată noaptea în timp ce beau vin, arătând și dovezi, câteva imagini care pot fi văzute AICI.

În weekend, nici Gabi Bădălău și nici Ramona Olaru nu au comentat știrea, însă în dimineața aceasta, în timp ce se pregătea să intre în direct la matinalul de la Antena 1, Ramona Olaru a declarat că în imagini nu este ea.

„Eu nu știu care e treaba. Ori vinde imaginea mea foarte bine, ori sunt ca prințesa Daiana, dar, fraților, e ceva rău. Weekendul acesta s-au folosit niște imagini cu o femeie, dar s-a folosit numele meu ca fiind cu un băiet. Da, este de-a râsu plânsu. (…)

Ceva se întâmplă. Ori cineva are ceva cu mine, ori sunt prea mișto. De fapt, asta e varianta cea mai plauzibilă. Sunt prea mișto”, a spus Ramona Olaru la Instagram, conform unica.ro.

Iubitul a pus-o pe Ramona Olaru să își dea demisia de la „Neatza cu Răzvan și Dani”

De mai mulți ani, Ramona Olaru s-a alăturat echipei de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și este foarte fericită cu jobul pe care îl are. Deși nu a luat castingul din prima, asistenta TV nu a renunțat la visul ei. „Dacă derulăm puțin mai mult, am cam făcut ucenicia la Super Bingo Metropolis!

În anul 2013 eram la facultate, iar băieții își căutau o nouă vecină și m-am înscris, neașteptând neapărat să fiu sunată! Dar am fost… Nu m-au ales pe mine, însă am făcut impresie bună și am rămas în contactele lor, oarecum! La scurt timp, am fost sunată pentru Super Bingo, abia apoi a venit și partea cu «Prietenii de la 11».

Apetitul mi-a fost deschis de către băieți, când i-am văzut prima dată pe post la Național… Mă vedem mereu pe lângă ei pe platou și încercam să îmi dau seama cum ar trebui să intru în TV…”, a povestit vedeta de la Antena 1 pentru viva.ro.

De curând, într-un interviu pentru cancan.ro, Ramona Olaru a făcut o dezvăluire neașteptată. Mai exact, iubitul i-a propus să își dea demisia de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și să se mute cu el. „Și la mine se mai aprinde câte un beculeț la red flag și a fost o chestie, la un moment dat, a zis «haide, când îți dai demisia să te muți?».

Și am zis «alo, tu ori mă susții să cresc în ceea ce fac, ori mă pui să renunț la munca mea, dup-aia să îmi dai șut când te-oi plictisi?». (…) E bărbat bine el, îi dau șut, își găsește 20 la noi. Bine, nu ca mine, că eu sunt unică”.

