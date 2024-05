Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc, relația lor fiind marcată de numeroase despărțiri și împăcări. Recent, jurnalista a fost invitată în podcastul Marei Bănică, unde a făcut o serie de mărturisiri despre tumultuoasa relație cu fostul soț, inclusiv despre episodul în care a descoperit că acesta avea o amantă.

În cadrul podcastului, Adriana Bahmuțeanu și-a amintit de momentul în care a aflat despre infidelitatea lui Silviu Prigoană. Deși au trecut ani de zile de la separarea lor, ea nu poate uita niciodată acest episod. Fosta prezentatoare TV a subliniat că i-a cerut lui Silviu Prigoană să renunțe la relația extraconjugală pentru a mai putea fi împreună.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Am prins-o pe Argentina. Aflasem că are o amantă, Argentina, pentru că a făcut un barter să îi pună silicoane. Fata de la marketing a găsit la un moment dat un barter cu un doctor, ca să îi pună sâni acestei Argentina, despre care tot trustul știa că este amanta șefului. Fata respectivă i-a găsit barter, i-a pus silicoane. Lumea o știa. Venise de câteva ori acolo.

Recomandări REPORTAJ | Pulsul campaniei în comuna din Mehedinți unde doi foști soți candidează la primărie: „Să mai conducă și muierile! Că poate mai țin și cu muierile! Că oamenii nu țin decât cu oamenii!”

Ăștia vorbeau între ei. După care noi ne-am căsătorit. Condiția mea a fost să o termine cu această Argentina. Îi găsisem mesaje cu ea în telefon. O perioadă a terminat-o. După care, în bucătărie, intrase unul dintre șoferi să bea cafea acolo. Șoferul era cu spatele la ușă și l-am auzit când vorbea la telefon cu această Argentina. Am ascultat frumos. Doamna Argentina dorea un frigider să fie dus la nu știu ce locație.

„Am intrat în casă, am bălăcărit-o un pic, după care mi s-a făcut milă de ea”

Șoferul a început să sune, să vadă de unde ia frigiderul. În momentul ăla am intrat în bucătărie peste el, l-am luat de guler, dă telefonul. I-am luat telefonul, i-am luat numărul lui Argentina. Omul și-a cerut scuze, că nu avea nicio vină. Mi-a dat numărul și adresa unde stă și în noaptea aia m-am dus peste ea cu unchiul meu și cu mama. Îmi stricase căsnicia. Prima dată am vrut să o omor.

Am ciocănit la ușă. Ea stătea într-o garsonieră. Am sunat, ciocănit, nu deschidea. La un moment dat a deschis. Am intrat în casă, am bălăcărit-o un pic, după care mi s-a făcut milă de ea. Era o femeie atât de terminată, și pe dinăuntru, și pe dinafară. În casa aia era o sărăcie lucie. Două căni de un fel nu avea. Ceva îngrozitor”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, potrivit Click!.

Recomandări Cauza morții Raisei, fetiţa de doi ani găsită fără viață într-o râpă, a fost stabilită. Principalul suspect, reținut

Silviu Prigoană: „Noi ne-am căsătorit, de fapt, ca să facem copii”

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au căsătorit prima dată în anul 2003, dar au divorțat imediat după luna de miere. S-au recăsătorit în ianuarie 2004, însă s-au despărțit iar în luna mai a aceluiași an.

S-au recăsătorit în 2005 și au divorțat pentru a treia oară în 2007. Au stat despărțiți aproape doi ani, iar în 2009 s-au împăcat. Căsnicia a durat de această dată trei ani și în 2012 au divorțat a patra oară. Ultima dată s-au căsătorit în anul 2013, de Paște, dar au divorțat din nou în primăvara anului 2015.

Invitat în podcastul lui Vlad Grigoriu, Silviu Prigoană a fost întrebat cum a ajuns să se căsătorească de cinci ori și tot de atâtea ori să divorțeze de Adriana Bahmuțeanu. El a acuzat-o pe vedetă că pleca de acasă, iar el intenta cererile de divorț pentru părăsirea domiciliului.

„În perioada respectivă, eu lucram 20 de ore pe zi. Eram foarte puțin în familie. Foarte puțin! Și primele trei divorțuri au fost fără minori. Noi nu am avut copii. Ea a plecat de acasă după 27 de zile, când am introdus eu divorțul pentru părăsire de domiciliu.

Recomandări Iohannis, presat să se retragă din cursa pentru șefia NATO. Scenariile de la Bruxelles pentru președintele român | Politico

Apoi a mai venit și a mai stat ce a stat vreo șase luni și iar a plecat. Iar a trebuit să introduc divorțul pentru părăsire de domiciliu. Astea au fost motivele divorțurilor, nimic altceva. Noi nu am avut niciun fel de discuții, d-astea de gelozie, de iubire, niciodată nu am avut asemenea discuții, nu mă interesa când pleacă și când vine”, a povestit omul de afaceri, care susține că semna toate cererile pe care le avea pe birou, fără să se uite.

Silviu Prigoană susține că încă de la începutul relației cu Adriana Bahmuțeanu, el și-a dorit copii. Abia după al treilea divorț s-a întâmplat. Acum, ei au doi băieți, pe Maximus și pe Eduard. „Noi ne-am căsătorit, de fapt, ca să facem copii.

Asta era povestea, nu ca să fiu eu căsătorit. Ieșisem dintr-o relație în care fosta soție nu a vrut să facă copii. Ea (n.r. – Adriana Bahmuțeanu) a aflat povestea și a venit ușor să îmi picure în ureche că ce mult își dorește ea să aibă o familie și copii.

Prima căsătorie fără copii, a doua fără copii, a treia fără copii și apoi când a venit acasă și a spus că a greșit i-am spus că după ce face copii mai discutăm de căsătorie. Bineînțeles că atunci a făcut copii”, a mai spus omul de afaceri în podcastul lui Vlad Grigoriu.

Urmărește-ne pe Google News