Un drum asfaltat recent în comuna Albota, județul Argeș, a stârnit nemulțumirea localnicilor. Aceștia susțin că investiția realizată din bani publici deservește în principal terenurile deținute de primarul Ion Dumitru și de fiica acestuia, în timp ce în alte sate din comună există încă drumuri neasfaltate, potrivit Observator News. Localnicii l-au reclamat pe edil la DNA.

Noua șosea a fost asfaltată în primăvara acestui an și traversează o zonă în care, potrivit localnicilor, nu există locuințe. Drumul trece printr-o zonă cu terenuri agricole și pădure și se termină în apropierea unor terenuri despre care localnicii afirmă că aparțin primarului.

Un localnic, Gabi Matei, acuză că investiția publică ar putea crește considerabil valoarea terenurilor din zonă.

„Pur şi simplu şi-a asfaltat din banii primăriei drumul care duce la proprietatea sa. La anul se face terenul intravilan, ajunge 70-80 de euro o metru pătrat, are 3-4 hectare acolo, vă dați seama, câteva milioane de euro.”, spune localnicul.

Ce spune primarul din Albota despre drumul construit din bani publici

Primarul comunei Albota, din Argeș, Ion Dumitru, cunoscut drept „Ducele”, susține că zona este una de perspectivă și că acolo ar urma să se dezvolte o zonă rezidențială.

Edilul recunoaște că deține teren în zonă, dar spune că investiția nu a fost făcută pentru proprietatea sa.

„Deci nu am teren acolo, eu. Eu am acolo un teren, un hectar jumate. E zonă de perspectivă. E şi apă băgată. Acolo va fi o zonă rezidenţială de dezvoltare. Şi dacă întâmplător am acolo - am peste tot. Am peste tot că eu mi-am cumpărat terenuri la Revoluţie”, a spus acesta reporterilor de la Observator.

În declarația de avere a primarului apar cinci terenuri agricole, cu o suprafață totală de aproximativ 41.000 de metri pătrați, trei terenuri forestiere care însumează peste 18.000 de metri pătrați și două terenuri intravilane cu o suprafață totală de 15.000 de metri pătrați.

Ion Dumitru mai declară un apartament de vacanță în Năvodari și aproximativ jumătate de milion de lei în conturi.

Sate fără asfalt, în timp ce un drum prin câmp a fost modernizat

Localnicii contestă oportunitatea investiției și spun că există zone din comuna Albota care au nevoie de infrastructură de bază.

Gabi Matei susține că în satul Frătești aproximativ 30 de locuințe nu beneficiază de asfalt și nici de utilități.

Întrebat de ce în Frătești nu există asfalt, primarul a avut o explicație tranșantă: „Nici nu trebuie să fie.”

Consilierii locali spun că nu au fost consultați pentru această hotărâre.

„Vreau să fac o precizare foarte clară: hotărârea care a stat la baza asfaltării acestui drum a fost adoptată înainte ca noi, consilierii locali PNL, să ne preluăm mandatele. Nu am participat la aprobarea acestei investiții!”, a scris Dumitru Roland Florian, pe grupul de Facebook al comunei Albota.

„La acest moment, drumul nu deservește locuințe, nu există proiecte de case și nici solicitări cunoscute din partea cetățenilor. În schimb, în zonă se află terenurile primarului și ale familiei sale.”, a mai spus acesta.

Investiția a ajuns și în atenția DNA, după ce localnicii l-au reclamat pe Ion Dumitru în legătură cu drumul care trece în apropierea proprietăților sale.

Primarul spune că nu este îngrijorat de sesizare și afirmă că a mai fost vizat de numeroase reclamații penale.

„Eu am 37 de reclamaţii penale. Nu se va adeveri niciuna.”, consideră Ion Dumitru.