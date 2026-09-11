Lora, în vârstă de 44 de ani, a vorbit despre perioada prin care treceși despre schimbările pe care le-a făcut în viața ei, într-o discreție totată. Puțini sunt cei care știu detalii despre problemele de sănătate cu care vedeta s-a confruntat în ultima vreme.

Artista spune că se confruntă cu o tensiune musculară persistentă, care i-a limitat inclusiv posibilitatea de a face sport. Până acum, interpreta nu a găsit o rezolvare pentru problema ei.

Lora și soțul ei nu au putut pleca în vacanță

„A fost o vară agitată. Este al doilea an în care sunt focusată pe rezolvarea problemelor, pe găsirea de soluții, cu mai puțină vacanță și mai multă prezență în câmpul muncii, ca să spun așa.

Dar plecăm în vacanță în ianuarie. O să stăm plecați o lună. Ne-am luat deja biletele, deci nu este doar o promisiune, chiar o să plec să mă relaxez, pentru că am nevoie. Am avut doi ani foarte grei.

Abia în vara asta, pe la jumătatea lui iulie, am simțit că se schimbă energia și că încep să se mai deblocheze lucrurile. Și mi s-a schimbat și mie starea de spirit. Sunt mai liniștită, mai pozitivă, mai… cum să zic, mai calmă. Adică, dacă tot sunt valuri mari și nu le pot opri, am preferat să învăț eu să fac surf pe ele”, a spus Lora pentru Cancan.

Lora s-a reapucat de sport

Întrebată cum se menține în formă și cum reușește să arate atât de bine, Lora și-a deschis sufletul în cadrul interviului.

„Nu consider că arăt spectaculos și nu sunt în cea mai bună formă fizică, pentru că am avut restricții în ceea ce privește mișcarea, din cauza unor probleme legate de musculatura foarte încordată. Încerc să rezolv problemele astea. Mă duc la o clinică unde fac fizioterapie. O să încep și kinetoterapia și o să fac și niște infiltrații. Există niște mușchi care, de peste doi ani, nu vor să se relaxeze cu absolut nimic. Niciun masaj, oricât de puternic, nu reușește să-i relaxeze. Am stat încordată prea mult timp, iar gâtul este foarte încordat și de la cântat.

Am avut perioade cu activități intense, fără să fac recuperare după, iar acum a venit nota de plată și, cumva, trebuie să încerc să scap de datorie. Pe partea fizică, abia de puțin timp am început să fac sport, și fac asta cu măsură. Am grijă și la ce mănânc. Îți dai seama că, atunci când corpul nu-ți permite să faci sport, trebuie să fii și mai atentă la alimentație. Încerc să mănânc sănătos.