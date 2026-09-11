O metodă neobișnuită de curățare a fructelor și legumelor atrage atenția cercetătorilor: folosirea unor bule de aer stimulate cu unde sonore de frecvență joasă. Cercetătorii de la Cornell University au testat tehnica și au constatat că, în anumite condiții, bulele pot produce un efect mecanic de curățare a suprafețelor.

Cum funcționează „tehnica bulelor”

Metoda cercetată nu presupune pur și simplu introducerea fructelor într-un bol cu apă minerală sau apă carbogazoasă. Experimentul realizat de cercetătorii de la Cornell folosește un sistem special de generare a bulelor, iar în apă sunt introduse simultan unde sonore de frecvență joasă.

Cercetarea, publicată în revista „Droplet" la 25 martie 2026, analizează modul în care bulele de dimensiuni milimetrice se deplasează și interacționează cu suprafețele atunci când sunt stimulate acustic.

Ideea este relativ simplă: undele sonore determină bulele să se deplaseze într-un anumit ritm. Atunci când frecvența acustică se apropie de frecvența lor de rezonanță de translație, mișcarea bulelor devine mult mai intensă. Bulele se pot deplasa de-a lungul suprafeței, producând forțe mecanice care contribuie la desprinderea murdăriei depuse pe fructe. Efectul poate fi asemănat cu o formă microscopică de frecare a suprafeței.

De ce sunt importante undele sonore

Cercetătorii au descoperit că dimensiunea bulei influențează frecvența la care aceasta răspunde cel mai puternic. În experimentele lor, anumite bule au prezentat o mișcare pronunțată în jurul frecvenței de 50 Hz. Este important însă de precizat că 50 Hz nu reprezintă o frecvență universală pentru toate bulele: frecvența de rezonanță depinde de dimensiunea bulei și de condițiile experimentale.

La frecvența potrivită, mișcarea bulelor poate deveni asemănătoare unui proces mecanic de frecare a suprafeței. Cercetătorii descriu inclusiv un efect de „ciocănire” mecanică, prin care oscilațiile bulei pot ajuta la desprinderea murdăriei de pe suprafață.

Ce au observat cercetătorii

În cadrul experimentelor, pentru a măsura eficiența procesului de curățare, cercetătorii au folosit un material artificial pe bază de proteine, conceput pentru a imita murdăria de pe o suprafață. Materialul a fost aplicat pe lamele de sticlă, iar oamenii de știință au comparat efectul bulelor în diferite condiții.

Rezultatele au arătat că bulele stimulate la frecvența lor de rezonanță au avut o eficiență de curățare mai mare decât bulele care nu au fost stimulate acustic sau cele expuse unei frecvențe care nu producea rezonanță.

Metoda este interesantă deoarece ar putea permite, în viitor, curățarea delicată a anumitor suprafețe fără utilizarea unor substanțe chimice. Cercetătorii văd potențiale aplicații nu doar pentru produse agricole, ci și pentru alte tipuri de suprafețe care trebuie curățate delicat.

Oamenii de știință atrag atenția însă că asta nu înseamnă că trebuie să spălăm fructele cu bule acasă. Studiul Cornell nu demonstrează că simpla punere a fructelor și legumelor într-un recipient cu apă și bule generate de un dispozitiv obișnuit oferă aceeași eficiență. Experimentul a fost realizat în condiții controlate și a folosit un sistem special de generare a bulelor, precum și o sursă acustică subacvatică.

Mai mult, cercetarea demonstrează un efect mecanic de curățare, nu faptul că această metodă dezinfectează sau sterilizează fructele și legumele.

Prin urmare, „tehnica bulelor” este mai corect descrisă drept o tehnologie de curățare aflată în cercetare și nu drept o nouă metodă casnică de igienizare a alimentelor. Pentru moment, consumatorii ar trebui să urmeze recomandările obișnuite de igienă alimentară, în timp ce tehnologia bazată pe bule și unde sonore rămâne un domeniu de cercetare.

Cum trebuie spălate fructele și legumele

Pentru consumatori, recomandarea oficială rămâne mult mai simplă: fructele și legumele proaspete trebuie spălate bine sub jet de apă curată, iar produsele cu suprafețe ferme pot fi frecate ușor sau curățate cu o perie curată destinată alimentelor. Ghidurile de siguranță alimentară recomandă spălarea acestora chiar și atunci când urmează să fie decojite, pentru a preveni transferul murdăriei și al bacteriilor de pe exterior pe pulpa fructului sau legumei în timpul tăierii.

De asemenea, autoritățile sanitare descurajează ferm folosirea săpunului, a detergenților de vase, a dezinfectanților sau a altor soluții comerciale pentru spălarea alimentelor. Coaja fructelor și legumelor este poroasă, iar aceste substanțe chimice pot pătrunde în interior, reprezentând un risc de intoxicație sau afectare a sănătății.

Este important de reținut și că spălarea poate reduce cantitatea de bacterii și alți contaminanți, dar nu elimină toate microorganismele patogene.