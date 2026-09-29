Opoziția de la Chișinău a inițiat procedura de suspendare a Maiei Sandu. Ce conțin cele 50 de pagini de acuzații

Opoziţia parlamentară de la Chişinău a anunţat iniţierea unei proceduri de suspendare din funcţie a preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzând-o de încălcări grave ale Constituţiei şi de uzurparea puterii în stat. Reprezentanţii a cinci fracţiuni politice au susţinut o conferinţă de presă, unde au prezentat un document de 50 de pagini ce conţine acuzaţiile aduse şefei statului, conform News.ro.

Potrivit opoziţiei, situaţia generală din Republica Moldova s-a „degradat semnificativ” pe plan social, economic şi politic, comparativ cu momentul recunoaşterii caracterului captiv al statului în iunie 2019. Lideri precum Ion Chicu, Gaik Vartanean (Blocul Alternativa), Diana Caraman (PCRM), Alexandru Berlinschi (Partidul Nostru), Pavel Voicu (PSRM) şi Valentina Meşină (Democraţia Acasă) au susţinut iniţiativa de suspendare a preşedintei.

„Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separării puterii în stat şi prin arogarea abuzivă de către preşedintă a competenţelor celorlalte ramuri ale puterii de stat. Constatăm o situaţie extrem de gravă în domeniul justiţiei, al garantării şi protejării drepturilor omului”, au declarat reprezentanţii opoziţiei.

Conform acuzaţiilor lor, Maia Sandu ar fi comis numeroase încălcări, inclusiv uzurparea puterii de stat prin subminarea statului de drept şi a principiului separaţiei puterilor în stat. De asemenea, opoziţia o acuză de „subminarea ramurii legislative” prin încălcarea procedurilor de desemnare a candidatului la funcţia de prim-ministru, „subminarea Executivului” prin indicaţii ilegale adresate Guvernului şi „subminarea justiţiei” prin imixtiuni în activitatea procuraturii.

Mai mult, opoziţia susţine că preşedinta Republicii Moldova ar fi încălcat obligaţia de imparţialitate politică. „Este vorba de recrutarea personală a candidaţilor pentru lista personală a PAS, condiţionarea publică a fondurilor europene de votul la alegerile locale generale în favoarea PAS. Implicarea directă în campanii electorale parlamentare şi locale în susţinerea PAS”, se arată în declaraţia oficială.

O altă acuzaţie gravă o reprezintă presupusele acţiuni discriminatorii care ar fi dus la „segregarea societăţii pe criterii geopolitice şi politice”, împărţind cetăţenii în „buni” şi „duşmani ai statului”. De asemenea, Maia Sandu este acuzată de retragerea arbitrară a cetăţeniei unor persoane, situaţie pe care opoziţia o consideră contrară normelor internaţionale.