Cum a apărut Mădălina Ghenea la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026. A petrecut în club până la 4 dimineața

Mădălina Ghenea a venit special din Italia pentru a participa la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, unde a atras atenția cu o rochie neagră din dantelă și bijuterii cu diamante. După evenimentul de modă, actrița și-a continuat seara în club.

Mădălina Ghenea a fost prezentă la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, eveniment pentru care a venit special din Italia. Actrița a ales o ținută neagră, cu dantelă, și bijuterii cu diamante.

Rochia scurtă, realizată parțial din dantelă, i-a pus silueta în evidență. Apariția sa a atras atenția la evenimentul de modă, unde vedeta a mizat pe o ținută elegantă, completată de bijuterii strălucitoare.

Însă seara nu s-a încheiat odată cu evenimentul. După participarea la prezentările de modă, Mădălina Ghenea a mers în clubul Loft din București, unde a petrecut alături de prieteni.

Mădălina Ghenea a petrecut în club până în zori

Actrița și-a continuat noaptea în clubul din Capitală, unde a dansat pe melodii precum „Bella Ciao” și piese ABBA. Îmbrăcată în aceeași rochie neagră cu dantelă, Mădălina Ghenea a alternat momentele petrecute pe ringul de dans cu cele în care a stat la bar sau a discutat cu persoane din local.

Vedeta a fost însoțită de o prietenă, alături de care a petrecut cea mai mare parte a serii. Cele două au dansat și au stat de vorbă, iar actrița a schimbat câteva cuvinte și cu alte persoane prezente în club.

A plecat din club fredonând o melodie a trupei N&D

Mădălina Ghenea a părăsit clubul în jurul orei 4:00 dimineața. Înainte de a urca în mașina care o aștepta în fața localului, actrița și prietena sa au fost surprinse fredonând „Vino la mine”, una dintre piesele cunoscute ale trupei N&D.