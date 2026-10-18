Cum a apărut Mădălina Ghenea la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026. A petrecut în club până la 4 dimineața

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Mădălina Ghenea a venit special din Italia pentru a participa la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, unde a atras atenția cu o rochie neagră din dantelă și bijuterii cu diamante. După evenimentul de modă, actrița și-a continuat seara în club.
Cuprins:
Mădălina Ghenea a fost prezentă la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, eveniment pentru care a venit special din Italia. Actrița a ales o ținută neagră, cu dantelă, și bijuterii cu diamante.
Rochia scurtă, realizată parțial din dantelă, i-a pus silueta în evidență. Apariția sa a atras atenția la evenimentul de modă, unde vedeta a mizat pe o ținută elegantă, completată de bijuterii strălucitoare.
Însă seara nu s-a încheiat odată cu evenimentul. După participarea la prezentările de modă, Mădălina Ghenea a mers în clubul Loft din București, unde a petrecut alături de prieteni.
Actrița și-a continuat noaptea în clubul din Capitală, unde a dansat pe melodii precum „Bella Ciao” și piese ABBA. Îmbrăcată în aceeași rochie neagră cu dantelă, Mădălina Ghenea a alternat momentele petrecute pe ringul de dans cu cele în care a stat la bar sau a discutat cu persoane din local.
Vedeta a fost însoțită de o prietenă, alături de care a petrecut cea mai mare parte a serii. Cele două au dansat și au stat de vorbă, iar actrița a schimbat câteva cuvinte și cu alte persoane prezente în club.
Mădălina Ghenea a părăsit clubul în jurul orei 4:00 dimineața. Înainte de a urca în mașina care o aștepta în fața localului, actrița și prietena sa au fost surprinse fredonând „Vino la mine”, una dintre piesele cunoscute ale trupei N&D.
„Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi, vino la mine...”. Melodia a fost populară în anii în care postul Atomic TV difuza frecvent muzică românească, iar momentul a readus în atenție un hit cunoscut de publicul care a crescut în acea perioadă.