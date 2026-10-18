AUR nu va vota Guvernul Niculescu. George Simion: „Nu ne dezicem de principiile noastre sau de Călin Georgescu”

Președintele AUR, George Simion, a transmis duminică seară că partidul pe care îl conduce nu va vota Guvernul Niculescu pe 20 octombrie.

„Chiar dacă toţi vor trăda şi vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Şi, pentru cei care încă nu au înţeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu”, a susținut Simion pe Facebook.

El consideră că, probabil tocmai asta îi deranjează atât de tare și că de câteva zile, „dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, preţurile sau faptul că politicienii care au adus ţara aici vor din nou la guvernare”.

„Nu. Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineaţa, George Simion la prânz, George Simion seara. Mai apare câte un fost coleg supărat, câte o «dezvăluire», câte o stenogramă, câte o acuzaţie nefondată şi acum am ajuns şi la capete de porc. Dacă mai continuă câteva zile, probabil voi fi vinovat şi că plouă”, a susținut Simion.

El i-a criticat pe cei „dispuşi să lovească în AUR, într-un moment critic”.