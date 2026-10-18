Ce făcea Cheloo după plecarea echipei de filmare de la „Asia Express”. Dezvăluirile reporterului care l-a însoțit

Participarea la „Asia Express” i-a oferit lui Cheloo ocazia să fie văzut și dincolo de imaginea sa de artist nonconformist. Rapperul a luat parte la competiție alături de Mihai Banu, iar reporterul Dan Haiducul, care i-a însoțit pe parcursul aventurii, a povestit cum se comporta acesta în spatele camerelor de filmat și ce l-a surprins cel mai mult la el.

Cheloo și Mihai Banu au rezistat timp de cinci săptămâni în competiția „Asia Express”, înainte de a fi eliminați. Deși nu au ajuns în finală, participarea la emisiune le-a oferit telespectatorilor ocazia să descopere mai multe despre cei doi, inclusiv despre felul în care se raportau la oamenii întâlniți pe traseu.

Pe parcursul aventurii, cei doi au fost însoțiți de reporterul Dan Haiducul, care a avut ocazia să îi observe și în momentele care nu ajungeau pe micul ecran. În cazul lui Cheloo, acesta a remarcat interesul artistului pentru poveștile oamenilor care îi primeau în casele lor.

Potrivit reporterului, rapperul nu se limita la interacțiunile din timpul filmărilor. Chiar și după plecarea echipei, rămânea de vorbă cu gazdele, încerca să afle mai multe despre familiile lor și era atent la felul în care se simțeau acestea în prezența concurenților.

Dan Haiducul, despre latura mai puțin cunoscută a rapperului

Dan Haiducul a povestit că și-a dorit să descopere aspecte mai puțin cunoscute ale personalității lui Cheloo, dincolo de imaginea pe care publicul și-o formase deja despre artist. Pe măsură ce competiția a avansat, reporterul a observat că acesta era interesat atât de oamenii pe care îi întâlnea, cât și de experiențele lor de viață.

„Cu toții știm o parte din Cheloo. Ce mi-am propus eu de când am început emisiunea asta a fost nu să judec ce știu, ci să descopăr lucruri noi despre el, laturi ale lui pe care nu le știm. Și într-adevăr, la fiecare cazare, el puțin câte puțin se lasă descoperit. Povestește despre familie, povestește despre înclinații pe care le are, povestește despre copilăria lui. Aflăm pas cu pas câte ceva despre el. Surprinzător, el este un concurent care vrea să afle permanent câte ceva despre gazdele lui. Adică nu intră în casă, filmează cu ei, întreabă lucruri și după aia se duce să se culce. Nu. El rămâne întotdeauna, și după ce pleacă echipa de filmare, și discută cu oamenii ăia și află lucruri: care este viața, câți copii au, ce s-a întâmplat în satul sau în localitatea respectivă cu familia lor. El este foarte, foarte atent să nu îi deranjeze cu ceva, să nu se simtă oamenii oarecum jenați, stresați de ceva, că nu au mâncarea pe care și o dorește el sau că nu îi oferă condițiile pe care și le dorește. Și nu doar cu gazdele, ci și cu mașinile, adică în momentul în care ia o mașină, face autostopul, nu îi împinge pe șoferi, să se grăbească. Nu forțează. Dacă omul i-a spus că îl duce până în punctul X, nu mai încearcă să îl convingă să îl ducă până în punctul X. El zice: nu, eu nu pot să fac chestia asta. Dacă omul a zis asta, asta voi face', a spus Dan Haiducul, reporterul lui Cheloo de la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Cum se purta Cheloo cu oamenii întâlniți pe traseu

Potrivit relatării reporterului, interesul lui Cheloo pentru ceilalți nu se limita la gazdele care îi primeau pe concurenți peste noapte. Artistul încerca să afle mai multe și de la șoferii care îi luau la autostop, fără să îi preseze să parcurgă o distanță mai mare decât cea pe care o acceptaseră.