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Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027. Cum se calculează indexarea, câți bani pot primi pensionarii și ce prevede legea

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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O femeie în vârstă scoate bani din portofel. Foto: Shutterstock
Pensiilor vor fi indexate din 2027. Foto: Shutterstock
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Pensiile românilor ar urma să fie indexate de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei. Programul de guvernare pentru perioada 2026–2028 prevede reluarea indexării, însă procentul nu a fost anunțat oficial.

Cuprins:

În spațiul public au apărut deja mai multe estimări, de la o posibilă creștere de 7,3% până la procente mai mari. Aceste cifre din urmă trebuie însă privite cu prudență.

Ce prevede Legea pensiilor despre indexare

O posibilă majorare ar putea fi de circa 7,3%, pornită de la inflația medie anuală din 2025 (pe 2026, ea nu este calculată, însă ar putea fi mai mare), dar acesta nu este procentul confirmat pentru 2027.

În același timp, calculul indexării trebuie să respecte formula din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Aceasta stabilește formula generală de indexare, dar prevede și limite suplimentare pentru procentul rezultat.

Pentru a afla cât ar putea crește pensiile, trebuie cunoscuți indicatorii statistici definitivi pentru 2026 și trebuie aplicate toate regulile legale relevante.

Ce pensie primesc românii care nu au stagiul minim de cotizare de 15 ani și ce opțiuni au

Creșterea pensiilor în 2027, exemplu ipotetic. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Creșterea pensiilor în 2027, exemplu ipotetic. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Ce au anunțat autoritățile despre pensiile din 2027

Programul de guvernare prevede indexarea pensiilor începând cu 2027, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor.

Ideile principale din programul de guvernare al lui Luca Niculescu: reformă la ANAF, pensiile indexate anual și finalizarea a 4 autostrăzi.

Documentul precizează însă că măsura trebuie fundamentată financiar, astfel încât să fie asigurate resursele necesare fără a afecta obiectivele de reducere a deficitului bugetar și a datoriei publice.

Deficitul bugetar, în scădere. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Deficitul bugetar, în scădere. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Prin urmare, există o intenție declarată de reluare a indexării, dar nu și o majorare procentuală stabilită oficial.

Pentru a înțelege ce majorare ar putea rezulta, trebuie analizată legislația în vigoare și formula de calcul prevăzută de aceasta.

De ce au rămas pensiile românilor la același nivel în 2025 și 2026

Legea nr. 360/2023, intrată în vigoare în septembrie 2024, a stabilit un mecanism de majorare anuală a valorii punctului de referință (VPR), indicator folosit la calcularea pensiilor din sistemul public.

Acesta este indicatorul utilizat pentru calcularea pensiilor din sistemul public, prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de fiecare pensionar cu valoarea punctului de referință.

La intrarea în vigoare a noii legi, valoarea punctului de referință a fost stabilită la 81 de lei. Majorarea prevăzută pentru 2025 a fost suspendată prin OUG, iar legea a menținut valoarea de 81 de lei și în 2026, deși prețurile au continuat să crească.

Astfel, indexarea generală prevăzută de formula inițială nu a fost aplicată în acești doi ani.

Indexarea Pensiilor din 2027. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Indexarea Pensiilor din 2027. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Recalcularea pensiilor, realizată începând cu 2024, și indexarea sunt două mecanisme diferite. Recalcularea a urmărit stabilirea drepturilor potrivit noii formule de calcul, în timp ce indexarea are rolul de a actualiza valoarea punctului de referință în funcție de evoluția unor indicatori economici.

Menținerea VPR la 81 de lei în 2025 și 2026 nu înseamnă că pensiile au rămas neschimbate în toate situațiile individuale, ci că nu a fost aplicată majorarea generală prin acest mecanism.

Cum se calculează indexarea pensiilor, potrivit legii

Articolul 84 din Legea nr. 360/2023 prevede că valoarea punctului de referință se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

Formula se bazează pe indicatori statistici definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică (INS) pentru anul calendaristic anterior.

Pe înțelesul tuturor, formula are două componente:

- inflația medie anuală, care reflectă evoluția generală a prețurilor

- jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut, adică din mărirea salariului după eliminarea efectului inflației..

Este importantă diferența dintre creșterea nominală și cea reală a salariului. Dacă salariile cresc în lei, dar prețurile cresc și ele, majorarea efectivă a puterii de cumpărare este mai mică decât creșterea nominală.

Dacă salariile cresc cu 8%, de exemplu, iar prețurile cresc și ele, puterea de cumpărare nu crește cu 8%. De aceea, nu este corect să se adauge automat jumătate din creșterea nominală a salariului la rata inflației.

Legea pensiilor mai prevede că, dacă unul dintre cei doi indicatori are o valoare negativă, se folosește indicatorul pozitiv. Dacă ambii sunt negativi, se păstrează ultima valoare a punctului de referință. Așadar, procentul nu poate fi stabilit doar prin preluarea unei rate a inflației dintr-o anumită lună sau dintr-un an anterior.

În plus, articolul 84 alin. (7), aplicabil din 2027, stabilește o limită pentru procentul de majorare rezultat din formula generală. Aceasta este legată de creșterea veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale la buget sau de rata medie anuală a inflației din ultimii doi ani, legea prevăzând acordarea procentului mai avantajos.

Pentru indexarea din 2027, vor conta indicatorii definitivi aferenți anului 2026, potrivit formulei și cadrului legislativ aplicabil la momentul calculului.

Prin urmare, procentul final nu poate fi stabilit doar prin adunarea a două cifre economice. Trebuie aplicate atât formula generală, cât și limita prevăzută de lege.

De ce cifra de 7,3% nu reprezintă o prognoză sigură pentru 2027

Exemplul de mai jos este o simulare bazată pe o posibilă majorare de 7,3%, procent egal cu rata medie anuală a inflației din 2025 (rata pe 2026 nu a fost calculată încă de INS).

Calculul arată ce s-ar întâmpla cu pensiile dacă s-ar aplica o asemenea creștere. Nu demonstrează însă că acesta va fi procentul efectiv al indexării de la 1 ianuarie 2027.

Spre exemplu, pentru o pensie de 2.000 de lei, o majorare de 7,3% ar însemna 146 de lei în plus, până la 2.146 de lei. În cazul unei pensii de 3.000 de lei, creșterea ar fi de 219 lei, până la 3.219 lei.

Iată câteva exemple de calcul, dacă s-ar aplica, ipotetic, o majorare de 7,3%:

Model ipotetic de creștere a pensiilor în 2027. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Model ipotetic de creștere a pensiilor în 2027. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Așa cum am mai spus, aceste sume sunt exemple matematice, nu valori anunțate de autorități. Ele arată efectul unei creșteri de 7,3%, dar nu stabilesc cât vor primi pensionarii în 2027.

Pentru majorarea din ianuarie 2027, formula legală se raportează la indicatorii definitivi aferenți anului 2026, nu la inflația medie anuală din 2025 luată separat.

Cum se transformă majorarea punctului de referință în bani

Pensia din sistemul public se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de pensionar cu valoarea punctului de referință.

De exemplu, o persoană care are 40 de puncte și un VPR de 81 de lei are o pensie calculată de 3.240 de lei, înaintea eventualelor rețineri.

Dacă valoarea punctului de referință (VPR) ar crește cu 10%, aceasta ar ajunge la 89,10 lei. Pentru aceleași 40 de puncte, pensia calculată ar fi de 3.564 de lei, adică o creștere de 324 de lei brut pe lună.

Exemplul este pur ipotetic și nu reprezintă o estimare a indexării din 2027. El ilustrează însă mecanismul: atunci când numărul de puncte rămâne același, creșterea VPR se reflectă proporțional în pensia rezultată din formulă.

Numărul de puncte diferă de la un pensionar la altul, în funcție de drepturile acumulate. De aceea, aceeași majorare procentuală nu înseamnă aceeași sumă în lei pentru toată lumea. La aceeași creștere procentuală, o pensie mai mare generează o creștere mai însemnată în lei decât o pensie mai mică.

Ce se știe oficial despre indexarea din 2027

Programul de guvernare 2026-2028 include angajamentul de a indexa pensiile începând din 2027. Documentul precizează însă că măsura trebuie fundamentată financiar, cu asigurarea resurselor necesare și fără afectarea obiectivelor bugetare.

Până la stabilirea procentului efectiv, trebuie făcute diferența între trei lucruri:

- Prevederea legală: mecanismul de indexare din Legea nr. 360/2023.

- Estimările și simulările: exemple precum majorarea de 7,3%, care arată ce s-ar întâmpla dacă s-ar aplica acel procent.

- Decizia efectivă: valoarea punctului de referință aplicabilă în 2027, stabilită în condițiile legii și ale eventualelor modificări legislative.

Vor recupera pensionarii indexările care nu au fost acordate în 2025 și 2026?

Nici rata medie a inflației din 2025, nici o simulare bazată pe un procent ales pentru exemplificare nu pot fi prezentate drept indexare oficială pentru 2027.

O majorare aplicată pentru viitor și plata unor sume pentru perioade trecute sunt măsuri diferite.

În plus, reluarea indexării nu înseamnă automat recuperarea retroactivă a majorărilor care nu au fost acordate în 2025 și 2026. O asemenea plată ar necesita un temei legal distinct.

Oficial: procentul pentru 2027 nu este încă stabilit

Pensiile sunt prevăzute pentru indexare începând din 2027, potrivit programului de guvernare și mecanismului din Legea nr. 360/2023. Cu toate acestea, procentul efectiv nu este încă stabilit oficial.

Cifra de 7,3% poate fi folosită pentru a ilustra ce ar însemna o anumită majorare în lei, dar nu trebuie prezentată ca prognoză sigură.

Pentru calculul indexării din 2027 vor conta indicatorii statistici definitivi aferenți anului 2026, formula legală aplicabilă și eventualele modificări legislative.

Până la publicarea unui calcul oficial, orice procent vehiculat trebuie tratat drept estimare sau scenariu, nu drept o promisiune privind suma pe care o va primi fiecare pensionar.

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Tags: pensii Legea pensiilor inflație Știri salarii casa de pensii
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