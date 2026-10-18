Ecaterina Ladin, mărturisiri despre rolul Dalida din „Las Fierbinți”. Cum au ajutat-o kilogramele în plus să ajungă în celebrul serial

Ecaterina Ladin, îndrăgita actriță care îi dă viață Dalidei în serialul de succes „Las Fierbinți” de la Pro TV, a vorbit deschis despre aspectul său fizic și despre modul neașteptat în care kilogramele în plus i-au influențat parcursul profesional.

Întrebată dacă a fost vreodată nevoită să facă schimbări drastice pentru rolurile sale, actrița a explicat că fizicul ei a reprezentat, de fapt, un avantaj în obținerea rolului care a făcut-o celebră.

Ecaterina Ladin a mărturisit că aspectul său fizic s-a potrivit perfect cu viziunea scenaristului Mimi Brănescu, cel care a creat personajul secretarei din Primăria Fierbinți.

Ecaterina Ladin: „Dacă eram slabă, nu cred că ajungeam în Las Fierbinți”

Actrița a explicat că dinamica din Primăria Fierbinți impunea crearea unui personaj puternic și diferit de restul distribuției, iar prezența ei a fost exact elementul necesar pentru a echilibra scenele.

„Kilogramele mele în plus, multe fiind în plus, m-au ajutat cumva în traiectoria asta a carierei mele. Adică dacă eram slabă, nu cred că ajungeam în Las Fierbinți. Se făcuse pilotul în 2010 parcă și era Anca Dumitra, Gianina, slăbuță, frumoasă, ingenuă. Și trebuia ceva un contre-emploi. Primăria nu putea să fie doar cu un primar, trebuia să aibă viață și atunci era necesar un personaj care să umple cumva dinamica primăriei. Ce personaj putea să fie? O secretară. Secretara nu putea să arate ca Gianina. Și atunci că eram plinuță, că sunt plinuță, a fost un atu pentru mine pentru acest personaj”, i-a povestit Ecaterina Ladin Lianei Stanciu la Magic Life podcast.

Rolul Dalida a fost scris de Mimi Brănescu

Succesul de care s-a bucurat personajul Dalida a transformat-o pe Ecaterina Ladin într-o prezență de neînlocuit în distribuția producției de la Pro TV. Actrița a subliniat că, pe lângă potrivirea fizică inițială, munca susținută și dăruirea pe set au ajutat-o să mențină simpatia publicului pe parcursul tuturor sezoanelor.

Discuția a scos la iveală și aprecierea pe care realizatoarea podcastului, Liana Stanciu, precum și actrița o au pentru scenaristul Mimi Brănescu, cel care a creat universul din „Las Fierbinți”.