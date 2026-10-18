Trei premiere absolute pentru Armata Română în cazul dronelor rusești doborâte de avioane F-16 în doar 4 minute deasupra Mării Negre. Radu Miruță: „O dovadă a muncii foarte atente”

Trei premiere au fost înregistrate de Armata Română, după ce două drone rusești, de tip Geran, au fost doborâte sâmbără seara de două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

MApN a înregistrat trei premiere absolute

Ministrul interimar al apărării, Radu Miruţă, a afirmat că este pentru prima dată când sunt doborâte două drone la un interval de patru minute şi la scurt timp după ce au pătruns în spaţiul aerian naţional.

„Pot să vă spun premiera pentru cele două drone care au fost doborâte aseară în spaţiul aerian românesc. Ministerul Apărării a înregistrat trei premiere absolute. Una, că au fost doborâte două drone consecutive la interval de patru minute şi jumătate, una la 18:01, una la 18:05. Au plecat două avioane de vânătoare care au nişte limitări de încărcătură şi de intervenţie. Faptul că două drone din două intrate consecutiv în aceeaşi echipaj au fost doborâte este o premieră”, a declarat Radu Miruţă, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Gorj, potrivit News.ro.

A doua premieră se referă la faptul că aceste drone au fost doborâte la câteva clipe după ce au intrat în spaţiul aerian românesc. Prima țintă a pătruns în spațiul aerian național la ora 17:59, fiind doborâtă de una dintre aeronavele F-16 la ora 18:01. O a doua țintă a pătruns în spațiul aerian național la ora 18:01 și a fost doborâtă de cealaltă aeronavă F-16 la ora 18:05.

Cea de-a treia premieră a fost că piloţii români au avut de-a face cu un nou tip de dronă, Geran 4, de provenienţă rusească, care zboară cu 450 de km/h.

„A treia premieră care a fost înregistrată este modelul de dronă nou. Dacă până acum erau drone pe care le ştiam foarte bine şi care zburau cu 150 - 170 de kilometri pe oră. Aţi văzut probabil în spaţiul public de două, trei săptămâni discuţii despre drone cu motor turbopropulsor, acele drone care au o rază de 800 - 900 de kilometri şi care zboară aproape cu viteza unui avion de vânătoare. Zburau cu 450 de kilometri pe oră cele de aseară, ceea ce ne duce cu gândul că au fost drone Geran 4 de provenienţă rusească cu turbopropulsor. Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone”, a spus Radu Miruţă.

De ce se aflau avioanele F-16 în zona unde dronele au pătruns în spaţiul aerian românesc

Ministrul interimar al apărării a explicat şi de ce avioanele de vânătoare s-au aflat în zona unde dronele au pătruns în spaţiul aerian românesc.

„Am făcut nişte analize care ne-au dus la un model care ne permite să luăm nişte decizii în avans. Modelele acestea statistice pe care le-am folosit aseară şi-au dovedit pe deplin eficienţa. Avioanele de vânătoare au fost la întâmpinare, la aşteptare, fix în punctul în care s-a estimat că va exista încălcarea spaţiului aerian românesc, ceea ce este o dovadă a muncii foarte atente făcute până acum”, a declarat Radu Miruţă.

Amintim că două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat sâmbătă, 17 octombrie, de pe Baza 86 Aeriană Borcea, la ora 17:43, după ce sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de ținte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest, potrivit MApN.

Prima dronă a pătruns în spațiul aerian al României la ora 17:59 și a fost doborâtă două minute mai târziu, la ora 18.01, fiind neutralizată la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina. A doua dronă a fost interceptată și doborâtă la ora 18.05, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

Momentul în care piloții români de F-16 doboară cele două drone rusești

Ministerul Apărării Naționale a publicat duminică, 18 octombrie, imagini din timpul intervenției, surprinse chiar din cabina unui avion de luptă. În înregistrare se văd lansarea unui proiectil și norul de fum apărut în timpul misiunii desfășurate deasupra Mării Negre.

Înregistrarea a fost realizată în timpul intervenției de sâmbătă seară și provine de la Baza 86 Aeriană Borcea.

„Ținte reperate, identificate, angajate și neutralizate! Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră”, a transmis MApN.

Mesajul șefului Statului Major al Apărării

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a transmis sâmbătă seară că intervenţia piloţilor români de F-16 a demonstrat „profesionalism, capacitate de reacţie rapidă şi stăpânire de sine”.

„Intervenţia lor a demonstrat profesionalism, capacitate de reacţie rapidă şi stăpânire de sine în situaţii în care fiecare secundă şi fiecare decizie contează”, a precizat Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării.