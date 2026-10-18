Casa de doar 1,4 metri lățime ridicată din răzbunare după divorț: povestea clădirii care a fost vândută cu 745.000 de dolari

În orașul american Seattle există o casă neobișnuită care atrage privirile tuturor trecătorilor datorită dimensiunilor sale. În punctul cel mai îngust, clădirea măsoară puțin peste 1,4 metri lățime. Deși la prima vedere pare doar un experiment arhitectural bizar, istoricul acestei construcții este strâns legat de un conflict izbucnit în urmă cu un secol, după un proces complicat de divorț.

Casa de doar 1,4 metri lățime ridicată din răzbunare după divorț

Locuința minusculă, veche de 101 ani, este cunoscută sub numele de „casa răzbunării”. Casa a fost construită în 1925, imediat după un divorț tumultuos, potrivit publicației Scoop Upworthy.

La partaj, bărbatul a rămas cu o vilă spațioasă, în timp ce fostei soții i-a revenit doar o fâșie îngustă de teren din curtea din față. Spațiul era considerat inutilizabil pentru o construcție standard, iar fostul soț presupunea că femeia nu va putea face nimic cu acea bucată de pământ.

Frustrată de decizia instanței și de atitudinea fostului partener, femeia a găsit o cale neașteptată de a reacționa. A angajat constructori și a ridicat o casă extrem de îngustă, dar complet funcțională, concepută special pentru a bloca lumina și vederea de care se bucura fostul ei soț din vila principală.

O atracție turistică în valoare de 745.000 de dolari

Deși la exterior pare greu de crezut că cineva poate locui într-un astfel de spațiu, locuința este structurată eficient pe două niveluri. Suprafața totală a fiecărui etaj este de aproximativ 40 de metri pătrați. Ea include o bucătărie complet echipată, un dormitor, un living și două băi de mici dimensiuni.

Proprietarii care au locuit acolo în ultimele decenii au explicat că spațiul oferă tot confortul necesar, în ciuda formei atipice.

Ceea ce a început ca un gest de sfidare s-a transformat în timp într-o atracție imobiliară valoroasă. Proprietatea din Seattle și-a schimbat de mai multe ori prorpietarii de-a lungul deceniilor, menținându-și farmecul istoric.