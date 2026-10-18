Cum mai poate fi industria auto din Europa, inclusiv din România, competitivă în fața Chinei. Adrian Sandu, expert: „E nevoie de stabilitate și de politici economice coerente, direcționate spre atragerea investițiilor”

Industria auto europeană, inclusiv cea din România, se confruntă cu o scădere foarte vizibilă în ultima vreme, atât în ceea ce privește producția, cât și vânzările. Un motiv major în acest sens este reprezentat de creșterea tot mai puternică a cotei de piață a producătorilor chinezi pe piețele din Europa. Libertatea a stat de vorbă cu Adrian Sandu, secretar general ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România), despre impactul creșterii vânzărilor mașinilor din China asupra industriei auto din România și despre soluțiile ce ar trebui implementate pentru ca industria auto de la noi să fie din nou foarte competitivă în fața concurenței.

Peste 12.000 de mașini chinezești vândute în România

În ultimii trei ani, vânzările de mașini chinezești în România au cunoscut o creștere foarte mare, în primul rând datorită prețurilor foarte competitive comparativ cu mărcile europene. Astfel, conform datelor Direcției Generale de Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), dacă în 2024 în România au fost vândute 2.200 mașini chinezești, în 2025 numărul acestora a ajuns la aproape 6.000. Iar în acest an au fost deja bătute toate recordurile după doar nouă luni. Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2026, în România au fost deja vândute peste 12.000 de mașini chinezești, adică dublu față de întreg anul 2025. În septembrie 2026, 17% dintre mașinile vândute în România au fost chinezești. Pe mărci, pe primele locuri în primele nouă luni din acest an se situează BYD -4.173 mașini, urmată de MG - 2.832 unități, Chery – 2.794, Geely – 1.048, Omoda -629 și Jaecoo – 349.

Ca exemplu punctual, MG4 Urban, disponibil pentru comandă în România din iunie 2026 cu un preț promoțional de bază, cu TVA de 19.900 de euro, a înregistrat în doar trei luni (iulie-septembrie) peste 1.700 de unități comandate, conform datelor Quantum Auto Max, importatorul oficial MG Motor în România. Mașinile chinezești au ajuns la ora actuală să aibă o cotă de piață de peste 12% în România. Toate aceste creșteri spectaculoase ale mărcilor auto din China afectează direct industria auto de la noi. Producția zilnică la uzina Dacia de la Mioveni a fost redusă în acest an la 1.000 de mașini, comparativ cu o medie de aproximativ 1.300 înregistrată anul trecut. Guvernanții români au promis că vor sprijini uzina Dacia, însă deocamdată vorbele nu sunt acoperite și de fapte. Iar industria auto din România este una esențială, contribuind cu peste 13% la PIB și având peste 230.000 de salariați direct în industrie și o rețea de peste 600 de furnizori. România se află în topul producătorilor auto din Europa, cu fabrici la Mioveni (Dacia) și Craiova (Ford).

MG4 Urban. Sursa foto: mgmotor.ro

„Politicile europene trebuie să asigure un climat competițional corect, să relaxeze cât mai repede reglementările”

Cu o experiență de 25 de ani în industria auto, Adrian Sandu este secretar general al Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) din 2004, poziție din care reprezintă de peste două decenii interesele uneia dintre cele mai dinamice și puternice industrii din economia României.

Adrian Sandu secretar general ACAROM. Sursa foto: arhiva personală

„Este evidentă în ultima perioadă o creștere a vânzărilor de vehicule ale unor mărci chinezești pe piața europeană, dar și pe piața din România. Totodată este vizibilă o scădere a pieței auto europene pentru unele mărci și modele locale, astfel că în prezent asistăm la o competiție interesantă. Este extrem de important ca această confruntare să respecte regulile concurențiale europene și astfel să se ofere posibilitatea cumpărătorului de vehicule să beneficieze de cele mai bune condiții și servicii. Politicile europene trebuie să asigure un climat competițional corect, să relaxeze cât mai repede reglementările și constrângerile impuse sectorului auto european ținând cont de contextul puternic negativ prin care trece industria auto europeană: creșteri de prețuri la materii prime și energie, scăderea pieței de vehicule noi, cu consecințele aferente”, a declarat Adrian Sandu pentru Libertatea.