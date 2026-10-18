Premierul demis Ilie Bolojan a declarat duminică, 18 octombrie, la B1TV, că a semnat un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu, valabil „până la adoptarea bugetului pe anul 2027”, dar a precizat că „nu este un cec în alb”.

Bolojan: „Acordul nu este politic și nu este un cec în alb dat Guvernului Niculescu”

„Am semnat acordul cu domnul Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele României, care stipulează condițiile pe care dânsul și le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Național Liberal i l-ar acorda. Este, în fapt, un acord care stabilește condițiile tranzitorii pentru următoarele două-trei luni de zile, până la adoptarea bugetului pe anul 2027”, a spus Ilie Bolojan.

Președintele PNL a continuat: „Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur și simplu este un acord necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în așa fel încât serviciile de bază să poată funcționa în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanțele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date și să fie aprobate în Parlament”.

Premierul demis a precizat că bugetul pe 2027 trebuie să răspundă necesităților României și să păstreze țara pe traiectoria fiscală corespunzătoare.

Bolojan a dezvăluit apoi ce conține o clauză din acordul semnat cu Luca Niculescu: „De exemplu, una din clauze este să avem un deficit bugetar anul viitor în scădere și să ajungem la maxim 5,3%, ceea ce este ținta pe care România și-a asumat-o în anii trecuți”.

El a explicat și de ce liberalii au decis ziua precedentă, cu majoritate, că vor vota Guvernul majoritar PSD în Parlament pe 20 octombrie: „Suntem într-o situație în care, dacă nu avem un guvern în perioada următoare, putem intra în niște complicații și mai mari. Am explicat și o mai spun: între responsabilitatea pe care o am de premier, să mă asigur că instituțiile statului de bază pot funcționa, că servicii vitale pentru cetățeni nu au probleme, și calculele politice, am preferat să optez pentru partea de responsabilitate”.

„Acest guvern, care este rezultatul deciziilor președintelui României și Partidului Social Democrat, care ar putea apărea de săptămâna viitoare, de poimâine încolo, va trebui într-adevăr să găsească soluțiile și cel mai corect este să le spui oamenilor adevărul. Dacă creezi așteptări care nu pot fi onorate, nu faci decât să generezi nemulțumire, nu faci decât să generezi îngrijorare pentru investitori și nu faci decât să creezi în continuare un sentiment de neîncredere al cetățenilor și să consolidezi un vot antisistem. Asta este de evitat”, a completat Bolojan.

Ziua precedentă, după ce liberalii au decis că vor vota Guvernul Luca Niculescu în Parlament, președintele PNL a lăsat de înțeles că Executivul Niculescu, majoritar PSD, poate rezista până la adoptarea bugetului pe 2027 și a vorbit despre o moțiune de cenzură.

Întrebat sâmbătă, 17 octombrie, dacă peste 6 luni, adică în primăvara lui 2027, PNL poate depune o moțiune de cenzură, Bolojan a replicat astfel: „Partidul Național Liberal, dacă până la aprobarea bugetului, prevederile acestui acord sunt respectate, care sunt aspecte de bun-simț care țin de buna guvernare a țării, nu va depune această moțiune de cenzură. În condițiile în care nu se respectă aceste înțelegeri, atunci vom putea depune o moțiune de cenzură”.

6 luni de criză politică în România și 5 fără guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.