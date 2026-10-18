Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat cât va rămâne președintele PNL și dacă va candida la prezidențiale în 2030

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică, 18 octombrie, la B1TV, că va rămâne în fruntea partidului atât timp cât liberalii vor considera că este nevoie.

Bolojan: „Voi face tot ce ține de mine pentru ca PNL să fie o alternativă serioasă și să construim un pol de modernizare pentru România”

„Voi rămâne în fruntea PNL atât timp cât acest partid va considera că îi sunt util, fiți sigură de asta. Și în momentul de față nu se pune această problemă, pentru că toate deciziile pe care le-a luat partidul nostru în această perioadă - și astea sunt decizii dificile pe care le-am luat acum, nu te duci la guvernare, pleci în opoziție - au fost luate cu o majoritate confortabilă și, sigur, întotdeauna vor fi păreri diferite”, a afirmat Bolojan.

„Sunt oameni care au dorit ca PNL să fie în guvernare ca să poată să facă ceva, o părere legitimă. Unii au dorit să fie în guvernare ca să ocupe niște funcții, ca să aibă niște avantaje. Dar dacă doar asta este și nu luăm o analiză generală a ceea ce se întâmplă, înseamnă că ne ducem într-o zonă în care nu performăm și nu reușim să livrăm pentru România ceea ce este necesar și, deci, n-am făcut nimic nici pentru țara asta, nici pentru noi”, a adăugat premierul demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

„Sunt colegi care, pe bună dreptate, ca și mulți dintre susținătorii noștri, știind că PSD cu acest guvern nu este o soluție pentru România, sunt rezervați să voteze după ce ani de zile au avut competiții dure cu acest partid și după ce am văzut ce a livrat în această perioadă”, a mai explicat Bolojan.

Întrebat apoi dacă va candida la alegerile prezidențiale peste patru ani, președintele PNL a răspuns: „Voi face tot ce ține de mine pentru ca Partidul Național Liberal să fie o alternativă serioasă, să vină cu o ofertă politică și să construim un pol de modernizare pentru România. Aceasta este provocarea pe care o am și voi folosi experiența pe care am câștigat-o în toți acești ani pentru a veni cu soluții corecte pentru România, pentru a nu crea așteptări care nu pot fi onorate și pentru a veni cu lucruri care stau în picioare și care pot să creeze condiții pentru dezvoltare sau pentru prosperitate”.

„Nu se pune problema unei astfel de candidaturi și, până în 2030, avem 2028. Este un an foarte important pentru că avem alegeri parlamentare și, dacă vrem altceva în România, ai nevoie de o forță puternică, trebuie să lupți cu bolile, cu metehnele pe care le-am acumulat în acești ani și asta nu se poate face fără un guvern care se bazează pe o pondere parlamentară care îi permite să facă reforme, să corecteze nedreptăți, să îndrepte lucrurile, pentru că la fiecare acțiune puternică de a corecta lucruri ai o reacție pe măsură”, a conchis Ilie Bolojan.

Nicușor Dan l-a numit premier pe Ilie Bolojan în iunie 2025, la o lună după alegerile prezidențiale câștigate în fața lui George Simion. Foto: Hepta

6 luni de criză politică în România și 5 fără guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.