Cei doi au călătorit în Spania. De acolo, Mihai Rait a postat mai multe fotografii pe Instagram, în care apare alături de tânăra lui soție. În cea mai recentă, actorul e îmbrăcat într-un costum gri și are ochelari de soare. De partea cealaltă e Ana, care are o apariție sexy.

Soția actorului poartă un sacou negru, decoltat, are părul aranjat, iar privirea și-a ascuns-o în spatele unei perechi de ochelari. „Am rugat-o frumos daca pot sa fac o poză spaniolă cu ea.”, e mesajul transmis de Mihai Rait.

Fanii lui au reacționat, i-au spus că formează un cuplu frumos alături de soție.

Povestea de dragoste dintre Mihai Rait și soție

Actorul și-a cunoscut soția la unul dintre spectacolele sale. „Soţia mea nu vrea să iasă în evidenţă. Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut şi aşa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie. Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă ştiu din copilărie.”, povestea acum ceva vreme Mihai Rait.

Mihai și Ana Maria s-au logodit după doar trei luni de relație. „La trei luni am cerut-o. Cam la sfârșitul primei săptămâni i-am spus că o iubesc. Ea s-a speriat puțin când am cerut-o. (…) Sigur am ales bine. Ea o să rămână până la final”, a mai declarat actorul. Cei doi s-au căsătorit pe 10 aprilie 2017, au sărbătorit deja patru ani de la nuntă.

Acum, Mihai Rait Dragomir are 41 de ani, iar soția, 27. Între cei doi e o diferență de 14 ani. În luna august a acestui an, băiețelul lor Alexandru va împlini patru ani.

