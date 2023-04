Greu de crezut, dar și Bianca Drăgușanu a fost înșelată. Fosta asistentă TV și-a prins foștii iubiți pe picior greșit, însă pe mulți a ales să îi ierte din iubire. Vedeta susține că ea este un om corect, care nu minte niciodată și își asumă tot ceea ce face.

„Eu nu mint, eu sunt un om care își asumă, nu știu dacă din păcate sau din fericire. Probabil dacă știam să fiu puțin mai diplomată și să coafez puțin adevărul și să mint cumva plăcut, probabil aveam mai multe lucruri de câștigat. Dar eu nu mint, nici cu chestii minore, nici cu chestii majore. Eu sunt un om foarte corect și foarte transparent.”

„Am fost înșelată de nenumărate ori”

Într-un interviu pentru CANCAN, Bianca Drăgușanu a recunoscut că a fost înșelată, dar și că i-a iertat pe cei are i-au greșit.

„Am fost înșelată de nenumărate ori, pe mine instinctul și intuiția nu m-au înșelat niciodată. Am iertat și n-am înșelat niciodată, am fost foarte asumată cu lucrurile pe care le-am făcut. Fiecare dintre noi am avut greșeli și am fost înșelată, dar nu e o dramă.”

Când a simțit că nu poate trece peste infidelitatea partenerului, prezentatoarea de la Kanal D2 a luat decizia să-l părăsească pe cel care nu a respectat-o. De asemenea, este de părere că iubirea dispare atunci când astfel de episoade au loc frecvent.

„Te pup, pa pa! Am iertat de mai multe ori, atunci când iubești, ești capabil să ierți și să îl crezi pe omul de lângă tine că prima dată a fost o greșeală, a doua oară că l-ai împins tu, a treia oară a fost altă greșeală. Poți să-l ierți, dar nu-l mai ierți la infinit, pentru că atunci când ierți de prea multe ori, nu mai iubești, se duce iubirea. De la prea multă iertare iubirea dispare.”

„În sexualitatea mea, pe care o debordez, sunt o tipă decentă”

Bianca Drăgușanu a știut întotdeauna cine sunt femeile cu care a fost înșelată. Pe unele chiar le admiră și spune despre ele că arată foarte bine, în timp ce altele nu erau deloc pe placul ei.

„Nu toate, unele erau bune, erau porno. Pe de o parte se justifica. Și eu sunt o tipă sexy, dar nu sunt porno. În sexualitatea mea, pe care o debordez, sunt o tipă decentă. Nu sunt porno, nu sunt vulgară. Am fost înșelată cu tipe mișto, dar porno pentru gustul meu. Dar erau bune, erau mișto. Altele erau gen «gogoașa înfuriată», nu mi-au plăcut toate cu care am fost înșelată!”

În prezent, Bianca Drăgușanu are o relație de ceva timp cu Gabi Bădălău, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu. Vedeta a fost căsătorită cu Victor Slav, apoi s-a căsătorit pentru o scurtăn perioadă cu Alex Bodi. Fosta asistentă TV a avut o relație de câțiva ani cu fostul fotbalist Adrian Cristea, dar și o scurtă relație cu Tristan Tate.

