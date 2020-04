De Andreea Romaniuc Archip,

Mirela Vaida îi este recunoscătoare soacrei sale care a renunțat la viața ei din Cluj Napoca pentru a-I fi alături. Vedeta apreciază și mai mult gestul femeii mai ales în perioada asta de pandemie de Covid-19, când ea poate merge liniștită la emisiunea pe care o prezintă la Antena 1, știind că toți cei trei copii ai săi sunt pe mâini bune. Prezentatoarea TV ne-a dezvăluit regulile după care funcționează relația dintre ele, dar și ce părere are mama ei despre această apropiere.

„Mama va rămâne întotdeauna mama, iar soacra este persoana pe care o respecţi pentru că este mama soţului tău și bunica copiilor tăi. Deşi amândouă suntem două fete de gaşcă, i-a fost foarte grea adaptarea într-o casă nouă, în care ea nu mai are intimitatea ei, spaţiul ei, tabieturile ei. Lucrurile astea s-au făcut şi se fac greu. Nici eu nu sunt o persoană chiar uşor de acceptat sau cu care se trăieşte uşor. E clar că mai sunt momente în care fiecare are nevoie să fie lăsat în pace, să nu ne batem una pe alta la cap…”, a declarat, pentru Libertatea, Mirela Vaida.

Se înțeleg din priviri

Mutată în casa vedetei din toamna anului trecut, Titza a făcut față cu brio provocărilor și a reușit să își cunoască îndeaproape nora. Lunile petrecute împreună au fost de bun augur, întrucât vedeta Antenei 1 susține că uneori își ghicesc dinainte acțiunile pe care au de gând să le pună în practică.

„Am început să ne cunoaştem și să ne înţelegem din priviri. Nu cred că mama e geloasă, ci că se bucură că am o soacră cu care mă înteleg, care mă ajută la treburile casei, care mă poate ajuta cu copiii când am nevoie. Mai mult decât atât, pe vremea părinţilor noştri relaţia cu soacra era una destul de rece şi de ostilă din start. Acum lucrurile s-au schimbat, au devenit relaţii de prietenie, oamenii sunt mai deschişi, mai dezinhibaţi. Noi am decis să ne spunem din start ceea ce ne deranjează, ca să nu acumulăm gratuit frustrări. Şi chiar aşa facem”, a spus, pentru Libertatea, Mirela Vaida.

