Oana Roman a vorbit pentru prima dată despre procesul de slăbire prin care a trecut în ultimele șase luni. Vedeta spune că a dat jos 15 kilograme cu ajutorul unui medic, după ce și-a făcut mai multe analize și a urmat un plan alimentar personalizat.

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Oana Roman a slăbit 15 kilograme în șase luni

Oana Roman a dezvăluit că a trecut printr-o transformare importantă în ultimele șase luni. Vedeta spune că a slăbit 15 kilograme, însă procesul nu a fost unul rapid, ci s-a desfășurat treptat, sub supravegherea unui specialist.

Oana Roman a precizat că a apelat la ajutorul unui medic pentru a ajunge la greutatea dorită fără să-și pună sănătatea în pericol. Înainte de a începe procesul, specialistul i-a recomandat să facă un set complet de analize. Pe baza rezultatelor, medicul i-a conceput un plan alimentar adaptat nevoilor organismului său.

Oana Roman spune că, deși există numeroase metode prin care o persoană poate slăbi într-un timp scurt, ea a preferat o variantă mai lentă, despre care consideră că îi poate oferi rezultate pe termen lung.

„Acesta este rezultatul, minus 15 kilograme din martie până acum. Deci nu o slăbire bruscă, nu o slăbire accelerată, ci una lentă, dar sănătoasă. Acesta este dosarul cu toate analizele, investigațiile, controalele și monitorizarea pe care am făcut-o în aceste luni de când am început acest proces. Am fost la doctor, asta este cel mai important de reținut”, a declarat Oana Roman.

Vedeta a explicat că procesul a inclus mai multe investigații și monitorizări. Printre acestea s-a numărat și folosirea unui cântar special, care nu indica doar greutatea, ci și procentul de grăsime și masa musculară.

Oana Roman a urmat un plan alimentar personalizat

După efectuarea analizelor, Oana Roman a primit un plan alimentar adaptat organismului său. Aceasta a explicat că nu a urmat o dietă aleasă la întâmplare, ci un program stabilit în funcție de rezultatele investigațiilor.

„Ni s-a dat un plan personalizat pentru fiecare dintre noi. Am aflat ce avem de făcut, ce avem de mâncat, cât putem să mâncăm, cum putem să mâncăm. Am primit un tratament care a constat în mai multe feluri de suplimente și de alte pastile pe care a trebuit să le luăm”, a declarat Oana Roman.

Vedeta a menționat că, pe lângă alimentația personalizată, a luat și suplimente recomandate în cadrul procesului.

Vedeta le recomandă urmăritorilor să ceară ajutorul specialiștilor

Oana Roman le-a transmis celor care i-au cerut detalii despre transformarea ei să nu înceapă un proces de slăbire fără o evaluare medicală.

Vedeta a insistat asupra faptului că analizele, controalele și monitorizarea au fost importante pentru alegerea variantei potrivite în cazul său. Ea nu a prezentat procesul drept o soluție universală, ci a vorbit despre experiența personală și despre decizia de a apela la un medic.

Transformarea s-a desfășurat pe parcursul a șase luni, iar Oana Roman spune că rezultatul a venit în urma unei schimbări constante a rutinei și a unui plan urmărit cu atenție.

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