„Insula iubirii” rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune, iar vara anului 2025 a confirmat încă o dată acest lucru: povești incendiare, emoții intense și momente care au ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură, trei seri pe săptămână. Fiecare ediție a fost lider detașat de audiență, iar acum producătorii fac primul pas către viitor.

A început castingul pentru sezonul 2026, iar înscrierile sunt deja deschise pe platforma casting.a1.ro. Sunt așteptate atât cuplurile care vor să-și testeze relația în cel mai dur experiment televizat, cât și bărbații și femeile siguri pe ei, care știu că pot atrage atenția și fura priviri în rolul de ispite.

Cum te înscrii la castigul pentru Insula iubirii 2026

Ca să ajungi ispită la Insula Iubirii 2026, trebuie să faci primul pas: înscrierea la casting pe platforma oficială. Procesul este simplu, dar atent structurat. Îți introduci datele personale, apoi răspunzi la câteva întrebări menite să le ofere producătorilor o imagine cât mai clară despre tine. Ești provocat să te descrii în doar cinci cuvinte, să îți enumeri atât calitățile, cât și defectele, să vorbești despre hobby-urile tale și să conturezi portretul partenerului ideal. Toate aceste detalii îi ajută pe cei din echipa emisiunii să descopere personalități autentice, carismatice și suficient de sigure pe ele pentru a deveni ispitele care pun la încercare cele mai puternice relații.

Următorul pas e să încarci un videoclip de prezentare cu tine. În final transmiți aplicarea ta pentru „Insula Iubirii” și aștepți un semn de la echipa emisiunii.

Astfel, cei care simt că Insula Iubirii este locul unde își pot afla răspunsurile la cele mai dificile întrebări despre iubire și fidelitate au șansa de a face parte din fenomenul televizat care a cucerit România.

Câți bani câștigă ispitele de la Insula iubirii

Cifrele sunt pe măsură: aparițiile pot aduce între 2.000 și 4.000 de euro, cum s-a întâmplat și cu Marcel din sezonul precedent, care avea un tarif standard de 3.000 de euro per apariție, sau cu ispita Anamaria Vaida, care a cucerit atât telespectatorii, cât și pe Claudiu, actualul ei partener.

În plus, contractele includ clauze clare pentru situațiile în care concurenții sau ispitele nu-și îndeplinesc atribuțiile conform așteptărilor, adică nu reușesc să mulțumească clienții sau să respecte regulile impuse de organizatori. Astfel, succesul și remunerația depind nu doar de carismă și prezență, ci și de respectarea strictă a regulilor.

Clauze pentru ispitele și cuplurile de la Insula iubirii

Un aspect extrem de important pentru cei care participă la Insula Iubirii este atenția la contractul pe care îl semnează. Concurenții și ispitele trebuie să fie conștienți că există clauze stricte, iar nerespectarea lor poate costa sume considerabile. Deși ideea de a merge să te distrezi și, în același timp, să fii plătit pare visul multora, cei care ajung frecvent în centrul atenției sunt exact ispitele și concurenții show-ului.

De-a lungul celor 9 sezoane, în spațiul public au apărut speculații conform cărora toți participanții de la Insula iubirii au semnat un contract care prevede că încălcarea regulilor emisiunii se pedepsește cu daune care pot ajunge până la 3.000 de euro, scrie cancan.ro.

Câți români s-au uitat la Insula iubirii 2025

Insula Iubirii este lider absolut pe toate ecranele: peste 8 milioane de români la TV, 400 de milioane de vizualizări online și aproape 20 de milioane de ore consumate în Antena Play. Un fenomen multimedia unic în România, Insula unește milioane de telespectatori și utilizatori digitali, generează conversații zilnice și a lansat chiar și primul joc de tip gamification dintr-un format TV autohton.

Record istoric. Insula Iubirii este cel mai urmărit show de vară din istoria măsurată a televiziunii în România – un fenomen cu audiențe uriașe pe toate platformele – TV, video on demand, social media și websiteuri.

8.087.000 de români au văzut măcar 1 minut din Insula Iubirii la televizor, dintre care 4.51 milioane din mediul urban.

Cele 21 de episoade difuzate din 19 iulie, în zilele de luni, marți și miercuri au fost lider de piață, cu o audiență medie de 6,4 puncte rating, un share de 28,7% și au culminat cu audiența finalei – 8,4 rating și 35,6% cotă de piață.

Despre Insula iubirii

Insula Iubirii este un format internațional și este operat de Antena cu ajutorul a sute de oameni implicați în producție și dezvoltare.

Fenomenul „Insula” din România declanșat în vara lui 2024 nu este singular – pentru prima dată de la difuzarea formatului Love Island în SUA, în vara lui 2025 a devenit lider la minute consumate în topul săptămânii pe toate platformele americane – numărul 1 la minute consumate în săptămâna 7-13 iulie pe Peacock/Paramount+, 1,9 miliarde minute.

