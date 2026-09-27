Andreea Marin, în vârstă de 51 de ani, și-a surprins fanii cu o imagine, realizată în urmă cu mulți ani, pe vremea când vedeta era un copil. Fotografia, în original alb-negru și colorizată astăzi, este realizată la școală.

„În caz că vă întrebați cine e adolescenta lungă și slabă de altădată din fotografia în original alb-negru de acum vreo 40 ani, dar colorizată astăzi, ei bine… e subsemnata. Într-o altă viață, dar cu același suflet și aceleași valori care mă ghidează pe drumul meu. Să nu ne uităm rădăcinile. Duminică binecuvântată, dragii mei!”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

Andreea Marin a vorbit recent despre disciplina care o ajută să se mențină după ce a reușit să slăbească 20 de kilograme în doi ani. Vedeta spune că secretul nu stă în diete drastice, ci în echilibru, mișcare constantă și grijă pentru corp și minte, chiar și atunci când este plecată în vacanță.

După o transformare vizibilă și sănătoasă, Andreea Marin a ales să păstreze rezultatele printr-un stil de viață echilibrat, nu prin restricții drastice. Vedeta mărturisește că rutina ei nu se oprește nici în perioadele de relaxare, iar disciplina rămâne cheia principală a menținerii în formă.

„Disciplina și respectul față de mine și în deplasările de lucru de oriunde în lume, chiar și în vacanțe ? Da, negreșit! Trebuie. Uneori mi-e lene, dar… îmi impun! Pentru că știu și starea de bine de după effort”, a declarat Andreea Marin la începutul acestui an.