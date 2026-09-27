Analiză Știri România Mozaicul comunist de provincie care i-a adus României o mențiune în The Guardian. Casa Tineretului din Câmpina, inclusă într-o selecție a arhitecturii brutalist socialiste din Europa de Est

Știri România Românii din Italia riscă amenzi de 1.000 de euro, dacă nu învață să vorbească italiană

Știri România România, „cu poveri mari ale datoriilor”, găsește moduri „creative” de a împrumuta bani de la cetățeni, scrie Bloomberg