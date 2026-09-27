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Cei cinci bărbați arestați duminică în apropierea unei baze militare utilizate de armata americană în sud-vestul Angliei voiau să facă „pagube mari” și erau „de mult timp” în vizorul SUA, a declarat președintele american Donald Trump, potrivit AFP.
„Sunt anchetați. Voiau să facă pagube mari bazei noastre. Colaborarea cu britanicii a funcționat excelent”, a declarat Trump pentru presă în momentul sosirii sale la Chicago pentru un turneu de golf.
Ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, a declarat la rândul lui că s-a aflat „în contact în cursul zilei” cu omologul său american Pete Hegseth. „Am lucrat în strânsă colaborare cu prietenii noștri americani”, a subliniat el.
Poliția antiteroristă britanică anchetează un „incident major” de securitate survenit în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea bazei militare Fairford, utilizate de aviația americană, inclusiv pentru operațiuni în Iran. Poliția britanică a arestat cinci indivizi suspectați de pregătirea unui „act terorist”.