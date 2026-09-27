Cât costă murăturile la Obor. „Cu cât e mai mic, cu atât e mai al dracu’! Crede-mă”

La Piața Obor, toamna a început cu sacoșe și cărucioare pline. În ultima duminică din septembrie, bucureștenii au luat cu asalt tarabele pentru gogonele, gogoșari, ardei, castraveți și hrean, pregătind din timp borcanele și butoaiele pentru iarnă.

Duminică, puțin după ora 10.00, Piața Obor e deja în plină forfotă. Sute de oameni se strecoară printre tarabele încărcate cu marfă proaspătă, adusă în zorii zilei din comunele din jurul Bucureștiului.

Se cumpără de toate, dar toamna are, anul acesta, culoarea ardeilor și mirosul acrișor al murăturilor care urmează să umple cămările.

Gogoșari, ardei capia, vinete, castraveți, gogonele, ardei iuți, cartofi, ceapă, pepenași, conopidă, morcovi și hrean. Pentru toate buzunarele, după cum țin să precizeze comercianții. Și pentru toate planurile de iarnă.

„Gogoșarii îi punem de acum, să scăpăm de balamuc”

Pe final de septembrie, gospodinele au început să vină cu cărucioarele în piețe. Nu pentru două roșii și o legătură de pătrunjel, ci pentru aprovizionarea serioasă de toamnă. Se fac provizii, se calculează cantități și se negociază la kilogram.

„Ardei băgăm la tocat!”, se aude dintr-o parte.

„Vinete pentru zacusca întârziaților!”, strigă cineva mai încolo.

„Gogoșarii îi punem de acum, să scăpăm de balamuc”, explică o cumpărătoare, în timp ce își așază marfa în cărucior.

Piața Obor din București e plină cu legume pentru toamnă

La capătul pieței, zeci de mașini opresc, descarcă și pleacă. Altele vin să alimenteze tarabele.

Lădițele circulă din portbagaje spre mese, iar din mese spre sacoșele cumpărătorilor. Ca la o fabrică: marfa intră, marfa iese, iar până la prânz se schimbă mereu câte ceva.

2,99 lei costă kilogramul de ardei capia în Piața Obor

La gogonele, socoteala se face deja pentru murături.

Se vând la săculeț de cinci kilograme. „De la Băleni, de Dâmbovița, cinci lei kilogramul”, spune vânzătoarea. Sunt recoltate acum, în septembrie, și sunt, după cum o spune ea, „tocmai bune pentru băgat la murat”.

Cumpărătorii nu mai au nevoie de prea multe explicații. Un săculeț intră direct în cărucior.

O tarabă mai încolo, ardeiul capia pentru tocat este 2,99 lei kilogramul. „Zece kilograme”, vine instant comanda unui domn.

Piața Obor din București e plină cu legume pentru toamnă

Apoi mai „apasă” un buton. „Și mai vreau două kile d-ăștia buni, de mâncat cu brânză de oaie de la țară. O nebunie”.

Aceștia costă cu un leu mai mult kilogramul. Diferența nu pare să-l sperie. Pentru ardeiul bun, omul știe că merită.

„Vitamina curată. Unde mai găsești gogoșar gras ca al meu?!”

Castraveții pentru murături se vând cu trei-patru lei kilogramul. Dar, în această duminică, Oborul pare mai degrabă roșu de ardei decât verde de castraveți.

O doamnă își face planurile din mers. „Pun trei borcane în saramură, ca să scap de bătăi de cap. Pentru salata de boeuf de Revelion cumpăr două kile gata murați”, spune ea, mulțumită de soluția găsită.

Piața Obor din București e plină cu legume pentru toamnă

La gogoșari, comerțul devine spectacol. Marfa vine din Ialomița, iar vânzătorul își laudă produsele cu voce tare, ca și cum ar prezenta vedetele zilei:

„Uite-l, domne, cât de fraged e! Ia și gustă, vitamina curată. Unde mai găsești gogoșar gras ca al meu?!”.

Reclama este, până la urmă, sufletul comerțului.

Pe carton scrie mare: 4 lei. Într-un colț, cu cifre mai mici, apare prețul de 90 de bani... Cumpărătorii se uită, întreabă, compară. Unii strâmbă din nas pentru un leu în plus. Cei mai mulți cumpără.

„Cu cât e mai mic, cu atât e mai al dracu’”

Gogoșarul din Brăila și-a făcut și el loc printre tarabele Oborului. Costă 4,50 lei kilogramul, iar producătorul nu ezită să-i cânte în strună: „E dulce și cărnos de cea mai bună calitate”.

La ardeiul iute, prețurile urcă. Sunt oameni care îl caută special pentru murături și sunt dispuși să plătească. Un kilogram pornește de la 15 lei și poate ajunge până la 35 de lei, în funcție de mărime și sortiment.

Piața Obor din București e plină cu legume pentru toamnă

„Cu cât e mai mic, cu atât e mai al dracu’! Crede-mă”, se laudă vânzătorul.

Pepenașii pentru murat au prețuri diferite. Se găsesc la patru lei kilogramul, dar și la cinci sau opt. Cumpărătorii negociază, vânzătorii mai lasă din preț când aud de cantități mari. Se face loc în sacoșe, se mai adaugă un kilogram, se mai scoate unul.

50 de lei pentru kilogramul de hrean

Cel mai scump rămâne hreanul! Vine tot din Dâmbovița, iar la unele tarabe ajunge la 50 de lei kilogramul. Dar cine are răbdare să dea o raită serioasă prin piață găsește și la 20-30 de lei.

În rest, aceeași regulă nescrisă a Oborului: te uiți la o tarabă, întrebi prețul, mergi mai departe, compari și te întorci. Și negociezi! Ca pe vremuri.

Toamna este abia la început, dar în Piața Obor gospodinele au început deja asaltul pentru proviziile de iarnă.

Piața Obor din București e plină cu legume pentru toamnă

Cărucioarele sunt pregătite pentru curse de gogonele, castraveți, gogoșari și pepenași. Se cumpără în kilograme, se negociază în lei și se planifică în borcane.