Un cuplu din Marea Britanie a demonstrat că este posibil să organizezi o nuntă de vis cu un buget de doar 1.100 de euro. Chloe și Connor Neal, din Woodbridge, Suffolk, s-au căsătorit în aprilie 2023, la doar cinci luni după ce s-au cunoscut, alegând să își organizeze nunta în doar șase săptămâni.

Cuplul a vrut să reducă cheltuielile la minim

Cei doi au optat pentru o ceremonie simplă și intimă la Primăria din Ipswich și au organizat toată petrecerea cu un buget de aproximativ 1.180 de euro, relatează Mirror. Deși familia și prietenii le-au spus că va fi imposibil să facă economii și să și organizeze evenimentul în doar șase săptămâni, mirii au fost ambițioși.

Cuplul și-a dorit o nuntă intimă și relaxată și au vrut ca banii să fie economisiți pentru momentul în care vor deveni părinți.

„Nunta noastră a fost intimă, relaxată și foarte personală. Nu a fost o nuntă mare și nici nu ne-am dorit să cheltuim mii de euro pentru o singură zi”, a declarat Connor, în vârstă de 26 de ani.

Fiind însărcinată în cinci luni, Chloe, de 23 de ani, a subliniat că prioritățile lor s-au schimbat rapid.

„Am vrut să ne căsătorim repede și să ne concentrăm pe angajamentul nostru unul față de celălalt, alături de cei mai apropiați nouă”, a explicat ea. Costurile au fost reduse considerabil, cheltuielile principale incluzând 81,40 euro pentru notificarea căsătoriei, 465,12 euro pentru ceremonia la primărie și 372,10 euro pentru verighete, achiziționate la mâna a doua.

Trucul pe care l-au folosit ca să organizeze totul cu 1.100 de euro

Chloe și Connor au reușit să organizeze totul rapid, fără să apeleze la servicii scumpe. Pentru că nu a fost o nuntă tradițională, nu au avut nevoie de un organizator de evenimente. Au făcut singuri listele și au pregătit totul ca la carte. Mai mult decât atât, cei doi au decis să cumpere verighetele second hand și să verifice de fiecare dată dacă pot găsi o opțiune mai ieftină pentru orice cheltuială.

„Procesul de planificare a fost surprinzător de simplu, deoarece nu a fost o nuntă tradițională pentru care să fi planificat ani de zile. Am aranjat totul în șase săptămâni. Am găsit rochia, costumul și locația foarte repede și am organizat noi înșine mâncarea și decorațiunile”, a explicat Chloe.

Cheltuielile au fost reduse semnificativ și datorită ajutorului familiei. Mama lui Chloe i-a cumpărat rochia de mireasă, găsită la Club London, iar tatăl lui Connor i-a dăruit costumul. Costul prânzului festiv, organizat la Arlington’s în Ipswich, a fost de aproximativ 1.162,80 euro. Însă, pentru că invitații au fost dispuși să își plătească propriile mese, contribuția cuplului a fost de doar 90,70 euro.

„Am fost sinceri cu invitații noștri de la început, iar ei au înțeles situația”, a spus Connor.

Câți bani au mai cheltuit pentru decorațiuni și tortul de nuntă

Stilul nunții a fost unul relaxat și personal, iar Chloe a optat pentru o rochie de mireasă simplă, dar elegantă, adaptată sarcinii.

„Pentru că eram însărcinată în cinci luni, am căutat o rochie confortabilă, dar și elegantă. Am găsit una din satin elastic, cu spatele gol, care era perfectă pentru mine”, a povestit Chloe.

În ceea ce privește decorațiunile, cuplul a economisit bani aranjând totul pe cont propriu, folosind produse achiziționate de pe Amazon cu aproximativ 81,40 euro. Tortul de nuntă a fost cumpărat de la M&S pentru 46,51 euro, iar suportul pentru tort a costat doar 13,95 euro, achiziționat de la Argos.

Cei doi au împărtășit câteva lecții importante pentru cei care își plănuiesc nunta: „Cel mai mare sfat pe care îl putem da este să vă amintiți că este ziua voastră. Nu puneți presiune inutilă pe voi încercând să faceți pe plac tuturor sau să îndepliniți așteptările despre cum ar trebui să fie o nuntă”, a spus Chloe pentru Mirror.

Relația celor doi britanici a început pe rețelele sociale

Înainte de nuntă, povestea lor de dragoste a început pe rețelele sociale. Chloe a comentat la una dintre postările lui Connor, iar acesta a contactat-o prin Instagram. Cei doi au început să vorbească, s-au întâlnit, iar povestea lor de dragoste a evoluat rapid.

„Am început să ne întâlnim în noiembrie, Chloe a aflat că este însărcinată cu fiul nostru, Albie, iar eu i-am cerut mâna în ajunul Crăciunului. În aprilie eram deja căsătoriți.

Totul s-a întâmplat în primul nostru an împreună, ceea ce e mult mai rapid decât ar alege multe cupluri. Unii au crezut că nu va dura, dar suntem împreună de câțiva ani și ne construim viața împreună”, a povestit Connor.