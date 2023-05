Pe 1 mai, Daniela Crudu a născut o fețită perfect sănătoasă, care a primit numele Daiana. Fosta asistentă TV este extrem de fericită de când a venit pe lume fiica ei, iar pe rețelele de socializare este tot mai absentă.

Pe contul de TikTok, Daniela Crudu a postat un video cu ea îmbrăcată în colanți și bustieră, în timp ce în fața ei era așezată în pățut fiica sa. Bruneta începe să își recapete silueta și îmbracă deja haine mulate, ceea ce arată că nu este deloc deranjată de transformările prin care a trecut. Fosta asistentă a lui Dan Capatos a primit multe complimente pentru felul în care arată după ce a născut, dar și felicitări pentru fiica ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

De curând, Daniela Crudu a arătat și o parte din dormitorul fetiței sale. Ea a ales să pună tapet cu desene și a optat pentru un pătuț alb. Păturica și prosoapele micuței sale sunt brodate cu numele acesteia.

Daniela Crudu a născut o fetiță pe 1 mai

Recomandări INTERVIU. „85% dintre oameni nu simt că au o legătură cu firma sau cu ce muncesc”. O autoare celebră, despre marea criză globală a lumii: criza de singurătate

Daniela Crudu a născut luni, 1 mai, o fetiță perfect sănătoasă. Fosta asistentă de la „Un show păcătos” a postat primele imagini cu bebelușul.

Fosta asistentă TV a născut la un spital din Capitală, unde a fost pe mâinile celor mai buni medici. Daniela Crudu a născut prin cezariană, așa cum și-a dorit, iar totul a decurs foarte bine în timpul operației. „Doamna Doctor Vilcan Cristiana, cea cu mâinile de aur. Să vă dea Dumnezeu sănătate!”, a scris vedeta pe una dintre rețelele de socializare.

Medicul care a ajutat-o pe Daniela Crudu să nască a observat că fiica acesteia seamănă leit cu tatăl. „Mi-a făcut o figură! Mi s-a părut căpșorul rotund, perișorul ăla mic, zic, parcă seamănă cu ea. Când am văzut-o mai bine, și uite-te acum, e mutra lu taică-su. Direct!”, a spus medicul ginecolog al Danielei Crudu.

Ce nume a ales Daniela Crudu pentru fetița ei

Înainte de a naște, Daniela Crudu a anunțat că pe micuță o va chema Daiana. „Ce moment frumos! O va chema Daiana! Am primit testul din America pe mail. Este sută la sută fetiță. Îmi doream fetiță. Prima oară nu știam nici eu, dar m-am gândit mai bine, la fetiță o să știu eu ce să îi fac. Vreau să fac băiță cu ea, vreau să mă machiez cu ea”, a declarat fosta asistentă TV.

Recomandări SONDAJE INTERNE. Singurul scenariu în care Nicușor Dan o poate învinge pe Firea. Liberalii își fac socotelile și pentru Brașov sau Timișoara

Cine e iubitul Danielei Crudu

Cei doi au fost în mai multe vacanțe și stau departe de lumina reflectoarelor. „Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, mai spunea Daniela Crudu despre iubitul ei.

Playtech.ro Scandal după ce Rareș Prisacariu a câștigat Românii au Talent: ‘Jenant, ce talent e ăsta?’

Viva.ro Durerea ascunsă a unei mari actrițe din România! Ce a dezvăluit despre fostul ei soț: 'Nu am putut ierta'

TVMANIA.RO Lovitură dură pentru Antena 1! Ce emisiune nouă face Pro TV

FANATIK.RO Cel mai periculos animal pentru românii care stau la curte. Face un adevărat masacru, bea sânge şi se culcă lângă victime

Știrileprotv.ro Rușii se retrag în dezordine din Bahmut, dar Kremlinul spune că fac asta de dragul ucrainenilor. „Nu suntem în război”

Observatornews.ro "Mi-a pus cuţitul la gât. Copilul trăgea la el să nu mă lovească". Doctoriţă din Suceava, înjunghiată de soţ sub ochii copiilor. Ordinele de protecție nu l-au oprit

Orangesport.ro Victorie pentru FCSB? Lovitură: ce înseamnă, de fapt, rejudecarea palmaresului Stelei! Ce club are cele mai mari şanse să aibă Cupa Campionilor | EXCLUSIV

Unica.ro Drama copilăriei cu o mamă alcoolică: 'Aveam 10 ani. Erau urme de arsuri de țigară pe podea și canapea!'. Vedeta face mărturii dureroase