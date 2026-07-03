Cum arată invitațiile pentru nunta lui Andrei Leonte cu Laura. Cei doi au ales un model atipic. „Nu râdeți, ok?”

Andrei Leonte și logodnica sa, pe care a cerut-o în căsătorie în anul 2024, și cu care s-a căsătorit civil în primăvara acestui an, au publicat pe rețelele de socializare atât varianta finală a invitației, cât și primul draft, desenat chiar de ei, dezvăluind astfel procesul creativ din spatele acesteia. Cei doi se căsătoresc religios sâmbătă, 4 iulie 2026.

„Cu o zi înainte de nuntă vrem să vă arătăm că am avut cea mai mișto invitație ever! În următorul slide este draftul făcut de noi. Nu râdeți, ok? A fost un început bun!”, au scris cei doi în dreptul imaginilor cu invitația.

Andrei Leonte a făcut primele declarații despre nuntă, în iarna anului trecut, când a dezvăluit cum decurg pregătirile.

„În primul și-n primul rând încercăm să ne pregătim pentru nuntă, dar muncim amândoi îngrozitor de mult și de haotic, încât mai bifăm chestii din zbor, printre picături. Mai avem de găsit rochia, costumul, verighetele, biserica și de invitat pe toată lumea. Practic până acum avem locația, trupa, fotograf, Videograf. Hai că nu stăm chiar așa de rău. Dar suntem super entuziasmați și ne tot gândim la idei pentru cum să facem acea zi să fie distractivă și memorabilă, dar în același timp să nu fie copleșitoare.

Eu acum cânt la multe nunți, văd foarte des cum mirii sunt trași în toate părțile și ajung să fie cei mai obosiți și mai stresați oameni din încăpere. Mi s-a părut tot timpul păcat. De asemenea, clar ignorăm orice sugestie care începe cu < Click!

Andrei Leonte este un cântăreț, compozitor, textier și videoblogger român, cunoscut publicului larg în special ca fiind câștigătorul primei ediții a show-ului de talente X Factor România (sezonul din 2011-2012).

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