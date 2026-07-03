Trafic blocat în centrul Craiovei după surparea unei străzi sub un autobuz

Circulația rutieră a fost grav afectată vineri, 3 iulie 2026, pe strada Matei Basarab, în centrul municipiului Craiova, după ce asfaltul s-a prăbușit sub un autobuz aflat în mers, informează portalukl de știri locale Jurnalulolteniei.ro.

Incidentul a generat formarea unor coloane de mașini, iar traficul a fost dirijat de echipaje ale Poliției Locale Craiova până la eliberarea carosabilului.

Lucrările la rețeaua de apă ar fi cauza prăbușirii

Reprezentanții Primăriei Craiova au explicat că incidentul a fost cauzat de lucrările desfășurate la rețeaua de apă de către Compania de Apă Oltenia.

„În zona respectivă se executau lucrări de săpătură pe banda 1 de către Compania de Apă Oltenia, iar în aceste condiții carosabilul a cedat.

În urma precipitațiilor abundente și a inundațiilor de săptămâna trecută au apărut infiltrații și în alte zone, sub structura drumului. Echipele noastre verifică toate punctele cu risc și vor interveni pentru remedierea acestora”, se menționează în comunicatul transmis de Primărie.

Ploile și inundațiile au agravat situația

Autoritățile locale au precizat că săpăturile de pe prima bandă au slăbit structura drumului, iar ploile abundente din ultimele zile au accentuat fenomenul de infiltrație, provocând cedarea terenului. Potrivit portalului de știri citat anterior, astfel de probleme au mai fost semnalate și în alte puncte ale orașului.

Primăria Craiova a anunțat că echipele de intervenție vor inspecta toate zonele vulnerabile pentru a preveni alte incidente similare.



„Toate zonele în care există suspiciuni privind afectarea carosabilului vor fi inspectate, iar acolo unde vor fi identificate probleme se vor executa lucrări de consolidare și reparații pentru siguranța traficului”, au declarat autoritățile locale.



În prezent, se lucrează pentru a remedia cât mai rapid defecțiunea și a preveni noi surprize neplăcute pentru șoferi.

O situație similară a avut loc și în București, unde a apărut un crater pe Bulevardul Basarabia, în urma lucrărilor efectuate pentru reabilitarea liniei de tramvai. După ce s-a surpat asfaltul, polițiștii din Capitală i-au avertizat pe șoferi să evite zona până în momentul în care problemele au fost remediate.

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