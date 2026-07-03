Federația Națională a Comerțului cu Amănuntul (NRF) estimează că totalul cheltuielilor alimentare pentru această zi va atinge impresionanta sumă de 9,4 miliarde de dolari, în creștere față de 8,9 miliarde în 2025. Cu toate acestea, prețurile ridicate nu descurajează americanii să sărbătorească, 87% dintre consumatori afirmând că intenționează să marcheze evenimentul, potrivit sondajelor NRF realizate din 2009.

Ce preferă americanii de 4 iulie?

Grătarele rămân atracția principală a zilei, 62% dintre participanți declarând că vor lua parte la o masă în aer liber sau la restaurant. În același timp, 44% plănuiesc să urmărească spectacole de artificii sau să participe la evenimente publice comunitare.

În 2026, majoritatea produselor de bază pentru masa festivă de Ziua Independenței sunt mai scumpe. Federația Americană a Biroului Agricol (AFBF) a constatat că 10 din cele 12 produse monitorizate au înregistrat creșteri de preț față de aceeași perioadă a anului trecut.

De exemplu, două kilograme de carne tocată de vită costă acum 14,06 dolari, cu 5,5% mai mult, în timp ce prețul cărnii de porc și al fasolei a crescut spectaculos cu 13,8%. Aceste creșteri sunt atribuite atât secetei severe care a afectat fermierii, cât și creșterii costurilor cu forța de muncă, combustibilul și transportul. Căpșunile, afectate de un îngheț sever în Florida, sunt acum cu 12,4% mai scumpe, ajungând la 5,27 dolari pentru două halbe.

Totuși, există și vești bune: salata de cartofi și chipsurile de cartofi au înregistrat scăderi de preț de 17,8%, respectiv 0,8%. Acest lucru se datorează unei recolte bogate de cartofi și prețurilor mai mici la ouă.

Costul total al grătarului de 4 iulie

Un grătar pentru 10 persoane va costa, în medie, 73,80 de dolari, echivalentul a 7,38 dolari de persoană. Deși aceasta este cea mai mare valoare calculată de AFBF din 2016, creșterea se aliniază cu rata generală a inflației din ultimii ani.

Iată câteva dintre prețurile pentru produsele preferate:

2 kg de carne tocată de vită: 14,06 USD (+5,5%)

2 kg de piept de pui: 8,06 USD (+3,5%)

1,3 kg cotlete de porc: 14,79 USD (+4,7%)

1 kg de brânză: 3,60 USD (+1,7%)

1 pachet de chifle pentru hamburger: 2,53 USD (+7,7%)

2,5 kg de salată de cartofi: 2,91 USD (-17,8%)

32 uncii de carne de porc cu fasole: 3,06 USD (+13,8%)

Cu toate acestea, cheltuielile record nu descurajează entuziasmul americanilor. „Ziua Independenței este o sărbătoare națională importantă, iar oamenii sunt dispuși să cheltuie mai mult pentru a sărbători împreună cu familia și prietenii”, afirmă Federația Națională a Comerțului cu Amănuntul,

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