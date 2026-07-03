„Sincer , în ultima vreme nu prea am chef să-mi cumpăr o mașină nouă .” Asta spune Javier Sendín, care în 2023 a câștigat titlul de „MVP al atelierului”, o competiție spaniolă care alege cel mai bun mecanic al anului . Motivul? Mașinile actuale sunt „mult mai scumpe de întreținut” din cauza cantității enorme de tehnologie pe care o au: sisteme de asistență a șoferului, conectivitate și tehnologie de confort.

Conform raportului recent „Piața pieselor de schimb (ne)sustenabilă”, mașinile moderne au cu 52% mai multe componente, iar piesele de schimb au crescut în preț cu 25%. Furtuna perfectă. Într-atât încât repararea unui ecran multimedia poate costa până la 13.000 de euro . Și nu vorbim despre o mașină premium, ci despre un model mainstream care costă în jur de 35.000 de euro. Problema este că nu este vorba doar de înlocuirea ecranului: afișajul face parte din ecosistemul tehnologic al mașinii.

Într-un interviu acordat Mundo Deportivo , Sendín, care conduce atelierul Cardiocar, vorbește despre modul în care progresele tehnologice au crescut costurile de întreținere. Deși recunoaște că mașinile sunt „mai sigure, mai confortabile și mai ușor de condus datorită progreselor în sistemele de asistență și siguranță pentru șofer”, acest lucru vine cu un preț: costul reparațiilor.

„Piesele au prețuri exorbitante: un ecran multimedia poate costa între 9.000 și 10.000 de euro, iar un far Matrix poate ajunge la 2.500 de euro . Asta înseamnă că până și o simplă coliziune frontală cu două faruri și airbag-uri este adesea declarată daună totală.” Este adevărat că există o luptă de lungă durată între dealerii autorizați și atelierele de reparații independente: aceștia din urmă îi critică adesea pe primi pentru prețurile ridicate ale pieselor și reparațiilor. În cele din urmă, este în interesul lor ca șoferii să vină la atelierele lor pentru reparații.

Dar găsim și în forumuri și publicații care compilează cazuri reale că, cu cât tehnologia sau dispozitivul este mai avansat, cu atât costurile de reparație sunt mai mari . Prin urmare, Sendín recomandă ca, atunci când cumpărăm o mașină, să nu ne lăsăm seduși de un nivel ridicat de tehnologie fără a înțelege mai întâi potențialele costuri de reparație pentru anumite dispozitive în cazul în care acestea se defectează.

Repararea afișajului multimedia poate costa până la o treime din prețul plătit pentru mașină. Acest lucru este complicat deoarece atelierele de reparații oficiale nu publică de obicei online o listă de prețuri pentru componente și reparații: aflăm doar când este prea târziu și solicităm o ofertă pentru a repara ceva. Același lucru este valabil și pentru atelierele de reparații independente. În cele din urmă, depinde de piesa sau dispozitivul respectiv, de sistemele și tehnologia pe care le folosește și așa mai departe.

Proprietarul unui Kia Sportage a prezentat factura primită de la o reprezentanță Kia din Italia pentru repararea tabloului de bord digital. Aceasta se referă la ecranul panoramic curbat de 31 cm, întâlnit la mai multe modele ale producătorului auto coreean, care integrează afișajul multimedia și instrumentația într-un singur panou. Numai piesa a costat 10.456 de euro înainte de TVA. Cu manopera și taxele incluse, totalul a ajuns la 13.076 de euro .

Aceasta sumă nu este departe de cei 11.800 de euro pe care Motocoche Auto Dismantlers îi susține că va costa același ecran panoramic pentru SUV-ul Kia, cel mai bine vândut. De asemenea, nu este departe de estimarea de 11.000 de dolari de care s-a plâns acest utilizator Reddit într-o postare de acum câteva luni pe subreddit-ul Kia: în cazul lor, era vorba de un Kia Niro PHEV din 2018 și includea o reparație completă, chiar dacă ecranul era mai mic. Sportage este echipat cu ecranul panoramic de la nivelul de echipare de bază Concept, iar versiunea sa de bază pe benzină pornește de la 35.820 de euro, înainte de orice reduceri. Cu alte cuvinte, repararea ecranului costă aproximativ o treime din prețul mașinii.

La Madrid Audio, un atelier din Madrid specializat în înlocuirea și repararea tuturor tipurilor de sisteme, prețurile sunt destul de mari în funcție de ecran: de exemplu, instalarea unui panou panoramic neoficial costă aproape 8.000 de euro . Și în acest caz, vorbim despre un atelier independent.

Motivul pentru care repararea unui ecran multimedia este atât de scumpă este că implică mult mai mult decât simpla înlocuire a piesei. Un mecanic, care folosește un cont neoficial de Instagram, explică : „ Nu este vorba doar de a scoate unul și de a monta altul. Cu acest Range Rover, a trebuit să primim noul ecran, să dezasamblăm cu grijă originalul, să efectuăm instalarea, să îl configurăm și să verificăm dacă totul a funcționat exact așa cum ar fi trebuit. Acest proces a durat aproape opt ore de muncă pentru a asigura un rezultat perfect, fără nicio improvizație.”

În videoclipul menționat anterior, de la Desguace Motocoche, aceștia susțin că oferă bordul panoramic Kia Sportage pentru 3.000 de euro, dar aceasta este o piesă second-hand. Este deja destul de scumpă și nu clarifică dacă manopera pentru reparație este inclusă. În orice caz, aceste borduri sunt esențiale pentru tot ce există într-o mașină: pot integra sistemul de climatizare sau pot fi conectate la camere, senzori, sisteme de asistență a șoferului ADAS și multe altele. Așadar, pe lângă demontarea întregului bord, toate sistemele trebuie reprogramate, conectate, calibrate și așa mai departe.

Același lucru este valabil, de exemplu, pentru un far simplu. Sendín menționează că un far LED cu matrice unică poate costa peste 2.000 de euro: aceste tipuri de faruri adaptive sunt conectate la senzori și tehnologie care le permit să comute automat de la faza lungă la faza scurtă.

Deși acest utilizator Reddit s-a plâns că service-ul oficial Volkswagen cerea 2.000 de euro pentru a înlocui un singur far la un Volkswagen Passat din 2018 care nu avea sistem de faruri matricial, din experiența mea, reprezentanțele oficiale sunt în general destul de scumpe. Când s-au rupt amortizoarele hidraulice de la hayonul acționat electric al Skoda Octavia-ului meu, service-ul oficial mi-a oferit o cotație de 1.200 de euro, inclusiv manopera.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE