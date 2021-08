Cum arată Musty Camara după participarea la „Survivor România”. Fostul concurent a ieșit în oraș cu Mellina

„Mi-am reluat vechile activități, însă e destul de greu, pentru că încă nu s-au reluat concertele.

M-am accidentat la genunchi și mă afectează la diversele activități pe care le am și am dureri enorme. Am probleme la rotulă, la ligament și mă doare, deși mie îmi face plăcere să fac sport.

Eram și mai grăsuț atunci când am plecat în Republica Dominicană și am slăbit acolo 15 kilograme, am 76, la 1,90 metri.

Am stat la Survivor 3 luni și jumătate și cel mai dor mi-a fost de copii și de prieteni”, a povestit Musty Camara pentru Click!

