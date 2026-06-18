În urmă cu 10 ani, Andreea Marin și Tuncay Öztürk puneau punct căsniciei, după aproape trei ani de conviețuire. Povestea de iubire dintre Andreea Marin și Tuncay Öztürk a început în Turcia, acolo unde vedeta ajunsese pentru tratament la o clinică de renume. Relația lor a evoluat rapid, iar pe 22 decembrie 2013, chiar de ziua Andreei Marin, cei doi s-au căsătorit civil. La acel moment, Tuncay a ales să lase în urmă viața din țara natală și să se stabilească în România alături de femeia pe care o iubea. Divorțul s-a finalizat la începutul lui 2017, fizioterapeutul alegând să iasă treptat din lumina reflectoarelor și să se ocupe de aspectul profesional al vieții sale. Destinul lui Tuncay Öztürk a luat o turnură de-a dreptul uluitoare!

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Tuncay Öztürk și-a refăcut viața și are o fetiță



Deși mulți credeau că se va întoarce în Turcia, bărbatul care i-a fost soț vedetei TV s-a stabilit definitiv în România și și-a îndeplinit cel mai mare vis. Acesta deține o clinică de recuperare medicală apreciată de numeroase personalități publice, iar ulterior lucrurile s-au aranjat și pe plan personal. Tuncay și-a refăcut viața și este fericit alături de femeia care l-a făcut tată. Cele mai recente imagini surprinse de paparazzii Cancan (imagini AICI) îl înfățișează alături de partenera sa de viață și de fiica lor. Cei trei au petrecut câteva ore împreună la un loc de joacă, pentru ca fetița lor să se distreze și să interacționeze cu alți copii.

Se pare că Tuncay reușește să îmbine armonios responsabilitățile profesionale cu timpul dedicat familiei.

La aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin, Tuncay Öztürk pare să fi găsit echilibrul pe care și l-a dorit și își trăiește viața discret, departe de lumina reflectoarelor.



Cu ce se ocupă fostul soț al Andreei Marin

Pe lângă liniștea din planul personal, fostul soț al Andreei Marin a dat lovitura și în afaceri. Clinica sa de recuperare medicală din Capitală a devenit un adevărat succes, fiind locul unde medicul își petrece majoritatea timpului. „M-am stabilit definitiv în România. De mulți ani am ales să mă concentrez exclusiv pe cariera mea profesională. Nu mă mai regăsesc deloc în acel gen de discuții ce vizează viața personală”, spunea recent Tuncay pentru Cancan.

Tuncay se mândrește cu rolul de tată și soț, trăind o poveste de dragoste departe de ochii curioșilor.

Foto: Instagram

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