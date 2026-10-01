Pepe a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină în rolul de tată, după venirea pe lume a celui de-al patrulea copil.

Artistul a explicat cum gestionează relația cu copiii, dezvăluind care este regula strictă de la care nu se abate niciodată în educația lor.

Regula nenegociabilă din familia lui Pepe

Tată a patru copii, cântărețul recunoaște că învață zilnic din experiențele noi care apar pe măsură ce aceștia cresc. Deși le oferă sprijin necondiționat, există o regulă de la care nu acceptă nicio abatere.

„Nenegociabile, din punctul meu de vedere, în momentul de față, sunt deciziile luate exclusiv de copii fără să se sfătuiască cu părinții, cu familia, atunci când e vorba despre siguranța lor, despre viitorul lor. Au tot sprijinul copiii mei, din orice punct de vedere, dar să nu ia decizia singuri. Trebuie să știu tot și trebuie ca ei să știe, să înțeleagă că, atunci când mă roagă sau când îmi explică o situație, de cele mai multe ori răspunsul este «da». Dar există și varianta de «nu»”, a declarat Pepe pentru VIVA!.

Performanțele fiicelor lui Pepe: Maria joacă handbal la Rapid, iar Rosa face scrimă

După ce au practicat tenis timp de patru ani, fetele lui Pepe au decis să schimbe direcția, iar artistul le-a susținut pe deplin opțiunile.

Fiica sa cea mare, Maria, a ales handbalul și joacă în prezent pentru clubul Rapid, având ambiții mari și rezultate școlare excelente, cu note de 9 și 10 pe linie.

„A fost un reset pentru mine; am întrebat-o de ce continuă și mi-a spus că nu vrea să mă supere. Mi-a spus că vrea sport de echipă, a ales handbal și, în momentul de față, Maria trebuie să ajungă la antrenament indiferent de ce se întâmplă. Vrea să intre la echipa națională. Acum e la echipa Rapid. Vrea să câștige locul întâi, nu se mulțumește cu locul 3 pe țară. E supercompetitivă, îi place acest sport, cred că este drumul ei în viață”, a povestit cântărețul pentru VIVA!.

Sora ei mai mică, Rosa, s-a îndrăgostit de scrimă, sport în care a obținut deja titlul de campioană națională cu echipa, după ce a încercat anterior înotul, baletul, canto și pianul.

Pepe: „Orice copil trebuie împins puțin de la spate”

Pepe a rememorat un moment din copilărie, amintindu-și cum mama sa a fost cea care l-a îndrumat către muzică la începutul carierei. Această experiență personală îl ajută astăzi să înțeleagă când este momentul să își ghideze copiii și când să îi lase să își urmeze propriul drum.