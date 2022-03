După ce a avut mai multe căsnicii care nu au mai funcționat, Andreea Marin și-a găsit liniștea și fericirea lângă Adrian Brâncoveanu. S-au cunoscut întâmplător în momente destul de dificile din viețile lor. O perioadă bună de timp, ei au vorbit la telefon fără ca vedeta să știe cum arată cel cu care comunică.

„Ne-am cunoscut absolut întâmplător. El lucra la un alt capăt al lumii, ca să spun așa, la vremea aceea. Era consul în Africa. A venit acasă. A avut o nevoie, o nevoie legată de sănătatea unui om drag din familie, care s-a și pierdut atunci… Eu mă ocup de multă vreme și am tot felul de conexiuni în direcția aceasta a sănătății și așa, cumva, prin cineva am ajuns să vorbim despre o situație neplăcută. În același an s-a întâmplat și situația dureroasă din familia mea, în sensul că l-am pierdut pe tata. Cumva discutând probabil lucrurile astea ne-au unit și noi nici măcar nu ne cunoșteam, pentru că vorbeam la distanță. El știa cum arăt eu, dar eu nu știam cine e el”, a declarat Andreea Marin.

În cadrul podcastului, prezentatoarea TV a spus că primul pas a fost făcut de Adrian Brâncoveanu, care a invitat-o la un ceai, iar de atunci au rămas împreună. Ea este recunoscătoare pentru toate sacrificiile pe care iubitul ei le-a făcut de dragul ei și al relației.

„La un moment și-a dorit să ne întâlnim și m-a invitat la un ceai. Și apoi… ne-am văzut, ne-am plăcut. Îi sunt recunoscătoare pentru că a ales să fim împreună. După trei ani de du-te-vino, care n-au fost deloc ușori, dar dragostea ne-a făcut să ne dorim foarte mult asta. Ne-am dat seama că ne dorim mai mult decât niște călătorii la sfârșit de săptămână o dată pe lună”, a mai spus Andreea Marin.

Cum se înțelege Andreea Marin cu mama lui Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin are o relație foarte bună cu mama lui Adrian Brâncoveanu. Părinții iubitului vedetei sunt despărțiți, astfel că ea este mult mai apropiată de mama lui Adrian.

„Părinții lui Adrian trăiesc, doar ai mei s-au pierdut. Mă înțeleg bine cu mama soacră. Este minunată! Eu nu cred în chestia asta că soacra este personajul opus. Cu tatăl lui nu am o relație atât de apropiată cum o am cu mama lui. Ei nu sunt împreună de mulți ani și de aceea am cunoscut-o mai mult pe mama. Îl cunosc și pe el, a fost la mine acasă, dar încă nu avem aceeași legătură ca și cu mama soacră”, a mai povestit vedeta.

