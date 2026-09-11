Sandra Bullock și Nicole Kidman se întorc, după mai bine de 20 de ani, în rolurile surorilor Owens, în filmul „Ce vrăji mai fac fetele 2”, care a avut avanpremiera în cinematografele din România pe 9 septembrie 2026.

Odată cu intrarea filmului în cinema, Libertatea vă oferă, cu ajutorul Vertical Entertainment, un interviu cu Sandra Bullock și Nicole Kidman, în care au vorbit despre noul lor film.

Libertatea: De ce continuarea „Ce vrăji mai fac fetele 2” vine acum? Ce v-a făcut pe amândouă să luați această decizie în acest moment?

Nicole Kidman: Pentru că a fost momentul potrivit.

Sandra Bullock: A fost momentul potrivit. Nu cred că ar fi putut fi făcut în niciun moment înainte de acesta.

Sandra Bullock: Nicole, te rog, spune-mi, de ce acum, în ceea ce te privește?

Nicole Kidman: Pentru că ai spus „Da”.

Sandra Bullock: Cum adică am spus „Da”?

Nicole Kidman: Păi, pentru că, îți aduci aminte, cu vreo doi ani în urmă, am zis: „Oare n-ar trebui să o facem?”. Iar tu ai zis: „Nu, nu chiar acum”!

Sandra Bullock: Da, așa este!

Nicole Kidman: Și apoi, de fapt, datorită fanilor. Amândouă am prins încredere datorită...

Sandra Bullock: Rețelelor sociale!

Nicole Kidman: Și modului în care oamenii aproape că o cereau cu insistență.

Sandra Bullock: O cereau frumos.

Nicole Kidman: Ceea ce a fost destul de drăguț, adică a fost într-un mod frumos. Așa că am ascultat.

Sandra Bullock: Nu prea ai ocazia să faci ceva unde oamenii chiar îți cer. De obicei noi mergem la ei și le spunem...

Nicole Kidman: „Te rog, uită-te la asta”!

Sandra Bullock: „Te rog, să-ți placă filmul ăsta”! Așa că asta a fost neobișnuit. Și din cauza rețelelor sociale, care erau relativ noi pentru mine acum cinci ani, nu înțelegeam aceste mesaje. Nu înțelegeam cum un lucru căruia nimeni nu i-a acordat mare atenție când l-am făcut prima dată... Acum, atenția care i se acorda venea de la cei care strigau cel mai tare. Și ne-am zis: „Păi, trebuie să onorezi așa ceva”!

De ce credeți că primul film a rezistat în timp și a strâns o comunitate și mai mare de fani? Ce credeți că are special legătura dintre aceste două femei sau această lume?

Nicole Kidman: Cred că este vorba despre familie.

Sandra Bullock: Da!

Nicole Kidman: Cred că este vorba despre surori. Cred că atunci când a apărut prima dată, a fost considerat... aproape ciudat.

Sandra Bullock: Unele recenzii spuneau că sunt prea multe femei.

Nicole Kidman: Și atunci, cred că a fost ideea de familie și calitatea magică a filmului... Și farmecul lui! Există o dorință, în special din partea mea, și eu am fiice, de a merge să vedem un film împreună, unul care poate depăși barierele de vârstă. Unde putem pur și simplu să ieșim și să avem o seară minunată. Și are și o stare de bucurie... E distractiv și are un aer de petrecere, nu-i așa?

Sandra Bullock: Da, dar fără a ignora complet magia. Adică, „magie” este un cuvânt atât de frumos, spiritual și plin de viață, care evocă tot felul de gânduri frumoase. Dar există și magia de a naviga prin dificultăți, greutăți și pierderi, și ce ești dispus să înțelegi din asta. Iar această familie a trecut timp de secole prin multe greutăți, multă frică, multă întunecime. Și contează cum o fac împreună și cum ies mereu din asta cu o inimă plină de iubire, fără să judece. Ele încă își deschid ușile pentru a-i ajuta pe alții, chiar și pe cei care le judecă. Deci poți spune că este o magie practică sau este pur și simplu practic. Este ceea ce se întâmplă acum. Și atât de mult din ceea ce se întâmplă în această nouă variantă... Te poți uita la lume și poți spune că se întâmplă chiar în fața ușii tale.

Nicole Kidman: Da!

Sandra Bullock: Cred că asta a fost o conexiune reală pentru oameni. Nu a părut de neatins. A părut doar o metaforă foarte frumoasă pentru a trece prin viață ca o familie, indiferent de cum arată familia ta.

A revizionat vreuna dintre voi primul film când vă pregăteați să le jucați din nou pe Sally și Gillian?

Nicole Kidman: Eu da.

Sandra Bullock: Eu l-am văzut o singură dată.

Nicole Kidman: Eu l-am văzut de câteva ori și mi-am zis: „Uau, ador filmul ăsta”! (n.r. - râde).

Sandra Bullock: Îl privești cu ochi mai blânzi.

Nicole Kidman: Pentru că întotdeauna, ca actor, când te uiți prima dată sau când revii asupra lui, observi toate lucrurile care nu-ți plac la tine. Este o experiență foarte grea. Și apoi, când îl privești, să zicem, zece ani mai târziu, îți spui: „Oh, în regulă. Asta a funcționat, acum pot să văd ce a mers și ce nu”. Și, dacă tot o spun eu, avem o chimie grozavă.

Sandra Bullock: Asta pentru că suntem atât de... Nu vreau să spun că suntem atât de diferite...

Nicole Kidman: Suntem atât de diferite!

Sandra Bullock: Suntem atât de diferite!

Nicole Kidman: Dar ne potrivim!

Sandra Bullock: Scopurile și direcția noastră au aceeași intenție în spate. În cel mai uluitor mod. Știi, ea vine dintr-o parte, eu vin din cealaltă. Dar amândouă țintim exact în același punct, ceea ce înseamnă că, în esența noastră, există pur și simplu o conexiune care funcționează și, așa cum se spune în film, fiecare reprezintă două jumătăți ale unui întreg. Știi, le ai pe mătușa Jet și mătușa Franny, două jumătăți ale unui întreg. Gilly și Sally, una fără cealaltă, pur și simplu nu ar fi capabile să navigheze prin viața pe care o au la fel de frumos cum o fac.

Nicole Kidman: Corect!

Sandra Bullock: Având-o pe cealaltă strâns aproape. Și același lucru se întâmplă cu Kylie (Joey King) și Antonia (Maisie Williams), următoarele vrăjitoare. Acum ai ocazia să vezi acea generație gestionând puterea lăsată de Dumnezeu cu care s-au născut. Și, din păcate, o mamă care nu vrea ca ele să știe despre asta. Sally simte că, dacă nu le spune, ele vor fi în siguranță. Și câte mame din lume nu își spun: „Pur și simplu n-o să zic nimic. O să-mi țin copiii într-o bulă. O să-i țin departe de toate și totul va fi bine”! Când, de fapt, realitatea este exact inversă.

Nicole Kidman: Și că nu au nevoie să cunoască istoria familiei, pentru că altfel ar fi împovărate de ea. Pe când, în cele din urmă, ele chiar descoperă cine sunt și ce sunt, pentru că așa se întâmplă în familii... Este doar o chestiune de „când” și „cum”.

Sandra Bullock: Va ieși la suprafață, și adesea în cele mai întunecate momente, iar acela nu este momentul în care vrei ca ele să-și descopere puterea și istoria. Vrei ca ele să fie pregătite să înfrunte lumea.

Nicole Kidman: Și ai o soră care are copii și o soră care nu are copii, de unde se creează o dinamică uimitoare de explorat și una cu care mulți pot rezona. Iar Sally și Gilly, pierzându-și părinții, au fost nevoite uneori să-și fie mame una celeilalte. Au o legătură atât de profundă. Gilly este singura persoană care îi va asigura cu adevărat spatele lui Sally, iar ea poate apela la ea oricând și va fi acolo. Chiar dacă au puncte de vedere diferite asupra lucrurilor, tot familie sunt și vor fi mereu una pentru cealaltă. Cred că acesta este cel mai superb mesaj.

Sally și Gillian s-au mai maturizat?

Sandra Bullock: Spre deloc.

Nicole Kidman: Ne-am maturizat?

Sandra Bullock: Pff, nu!

Puteți spune unde se află ele în viață atunci când le reîntâlnim în acest film?

Nicole Kidman: Sally are două fiice îi nu le-a spus cine sunt cu adevărat, mai exact că au puteri magice. Gillian vrea să le spună. Gillian este în continuare singură, de fapt amândouă sunt singure, dar Gillian este spiritul liber. Sally, în esență, conduce familia. Ea face regulile în familie. Dacă Gilly ar fi lăsată de capul ei, ar fi haos. Iar dacă Sally ar fi lăsată de capul ei...

Sandra Bullock: Totul ar fi foarte bine organizat, cu o grămadă de liste și foarte multă siguranță.

Nicole Kidman: Și foarte liniar.

Sandra Bullock: Da. Și, din nou, avem cele două jumătăți ale unui întreg. Ai nevoie de ambele părți. Iar ceea ce înțeleg și învață una de la cealaltă de data aceasta este la fel de profund, dulce și dificil ca în primul film. Adică, lucrurile nu sunt niciodată simple, fericite și pline de fluturași tot timpul. Cred că tocmai asta face totul atât de interesant: aceste surori se pot lua la ceartă, se bat, nu sunt de acord, pentru că așa trebuie. Ele nu văd lumea în același fel.

Nicole Kidman: Iar apoi râd, se îmbrățișează și se împacă. Și le avem și pe mătuși, jucate de Dianne Wiest și Stockard Channing, ceea ce este extraordinar.

Sandra Bullock: Să le revedem a fost ireal... Știi, doar când i-am auzit vocea lui Dianne pe Zoom, toate am început să plângem.

Nicole Kidman: Da!

Sandra Bullock: Cât de des ai ocazia să te întorci în timp? Și toată lumea vorbește despre nostalgie...

Nicole Kidman: Da, este minunat.

Sandra Bullock: Ceea ce este adevărat, dar nostalgia înseamnă să-ți amintești de o perioadă care nu mai există. Iar noi am reușit, la propriu, să reconstruim o lume, să aducem înapoi pe toată lumea din acea lume și să o trăim din nou pentru a doua oară, fiind cine suntem noi acum, dar pe deplin conștiente. Vreau să spun că mi-am amintit lucruri la care nu mă mai gândisem de vreo douăzeci și ceva de ani. Mi-am amintit unde eram, cu cine locuiam...

Nicole Kidman: Te rog, povestește mai multe, vrem să auzim mai multe despre asta!

Sandra Bullock: Cu familia mea, locuiam cu familia mea.

Adică ați reconstruit faimoasa casă a familiei Owens?

Sandra Bullock: Casa... Incredibil, dar adevărat! Acel decor, și am văzut destule decoruri la viața mea, a fost unul dintre cele mai bune decoruri pe care le-am văzut vreodată.

Nicole Kidman: A fost ca o întoarcere în timp. De fapt, a fost chiar mai frumoasă decât prima.

Sandra Bullock: Asta pentru că la primul film am avut doar exteriorul în Insulele San Juan, iar interioarele au fost filmate pe platouri de sunet. Aici, am avut o suprafață atât de mare de teren pe platoul exterior, încât am putut să o construim și să facem primul etaj funcțional. Asta însemna că puteai să mergi din interior în exterior, în bucătărie, prin solar și înapoi afară. Și am plantat meri care deja începuseră să dea roade când am filmat. Membrii echipei chiar mâncau fructele! Aveam cuiburi de păsări și fluturi.

Nicole Kidman: Aveam grădina de legume. Adică, era cu adevărat în genul: „Vreau să locuiesc aici”.

Sandra Bullock: Chiar așa a fost! A fost foarte emoționant, pentru că au fost câțiva oameni care lucraseră și la filmul original, în afară de noi două. O fată a intrat și a spus că era însărcinată cu primul ei copil când făcea prima parte. Și a fost copleșită. Apoi erau oameni de jumătate de vârsta noastră care plângeau și spuneau: „Mă uit la filmul ăsta de când eram mic, împreună cu mama”. Nu cred că am înțeles vreodată cu adevărat magia acelei case. Am fost mereu obsedată de ea și de fiecare colțișor. Casa a însemnat foarte mult pentru mine.

Nicole Kidman: Iar casa aceea te reprezintă atât de mult, pentru că Sandy are gusturi bune.

Sandra Bullock: Ahhh...

Nicole Kidman: Chiar ai!

Sandra Bullock: Ohh, ce drăguț!

Nicole Kidman: Totul o caracterizează foarte mult pe ea.

Sandra Bullock: Ei bine, nu eu am gândit prima casă, dar prima a lăsat o impresie atât de puternică...

Nicole Kidman: Dar are atât de mult din tine în ea...

Sandra Bullock: Intri în casa aceea, așa cum am făcut-o toți într-o zi, când a fost gata, și s-a așternut liniștea. Toată lumea era uimită! Și vorbim despre meșteșugarii care au creat asta. Sunt tâmplarii, lucrătorii în lemn, designerii noștri de decor, decoratorii noștri. Florarul, cel care a venit și a găsit războiul de țesut pe care îl aveau mătușile. Era chiar acolo războiul de țesut, înțelegi? Și asta la vreo douăzeci și ceva de ani distanță. A trebuit să recreeze ceva ce devenise un simbol al nostalgiei pentru milioane de oameni. Nu este ca o lume cu supereroi, unde am fi putut folosi inteligență artificială, CGI și efecte vizuale (VFX) pentru a crea ceva. Trebuia să fie real, palpabil.

Nicole Kidman: Nu! Și cred că având-o fizic acolo, ne-a oferit... realism.

Ați fost extrem de atente să onorați primul film prin mici omagii. Unele dintre ele nu s-au întâmplat din nou în mod natural?

Sandra Bullock: Pe măsură ce cream scenariul, ne gândeam la lucruri de genul: „Ohh, trebuie să-și atingă nasul”. Sunt pur și simplu ticuri și gesturi care țin și de comportamentul nostru și al celor două personaje. Au fost câteva lucruri pe care știam sigur că trebuie să le avem în acest film.

Nicole Kidman: Sunt surori...

Sandra Bullock: Nu am vrut să uităm cine sunt aceste personaje. Nu putem să ne întoarcem dintr-odată, după 20 de ani, și să nu mai fim acele persoane de care te-ai îndrăgostit, sperăm noi. O urmăream pe Joey și îmi spuneam: „Știu ce face. Vezi ce face?”. A fost atât de grozav. Așa mamă, așa fiică! Înseamnă să vezi generațiile diferite onorând esența acestei povești. Da, suntem actori, ne prefacem. Dar în acea lume a imaginației există un angajament real de a onora acele lucruri de care toată lumea s-a îndrăgostit. Ele se întâmplau chiar în mijlocul filmării unei scene. Știi, după toți acești ani, pur și simplu te cufunzi din nou în acea stare. Și asta datorită acelei case. În acea casă simțeai cu adevărat că e locul lui Sally. Aici sunt cărțile ei. Aici există aceste lucruri. Așa arată cuvertura ei. De exemplu, a trebuit să avem aceeași tăblie de pat, pentru că îmi aminteam acea tăblie din scena în care eram în patul acela. Și pur și simplu s-a întâmplat. Ador acea scenă.

Nicole Kidman: Și eu am o pisică neagră! Nu este aceeași pisică neagră.

Sandra Bullock: Este un urmaș. Este a treia, a patra generație.

Nicole Kidman: Este o pisică neagră minunată și cea mai bună pisică cu care am lucrat vreodată. A fost extraordinară.

Sandra Bullock: Ea filmează scena din solar și totul se potrivește perfect cu muzica. Și apoi, deodată, pisica privește într-o direcție, iar ea o urmărește automat cu privirea, iar scena se termină. Și zici: „Ohh, Dumnezeule, este vorba despre vederea spiritelor”. A fost o pisică foarte talentată.

Nicole Kidman: Ador pisicile.

Sandra Bullock: Serios?

Nicole Kidman: Da!

Sandra Bullock: Ai o pisică?

Nicole Kidman: Mmm, am trei pisici!

Sandra Bullock: Ohh...

Nicole Kidman: Și un câine!

Sandra Bullock: Păi noi avem aceeași rasă de câine, îți aduci aminte?

Nicole Kidman: Da, practic avem același câine.

Deci Gillian are o pisică... Sally are o pasăre...

Sandra Bullock: Eu am un corb, da. Sally a primit corbul, cu acel avertisment prevestitor de rău pe care nu l-a băgat în seamă. Așa că Gilly are o pisică pufoasă, iar eu o pasăre furioasă.

Cum a fost să lucrați cu animale?

Sandra Bullock: Incredibil de inteligente.

Nicole Kidman: Și foarte bine dresate, de asemenea.

Sandra Bullock: Foarte bine dresate. A fost acea scenă...

Nicole Kidman: Cea în care părea că pică, da!

Sandra Bullock: A coborât exact unde trebuia și avea o energie grozavă, emana putere. Există o secvență în film în care o vezi pe Sally încercând să scape de el, aceea s-a întâmplat din prima dublă. Am zis: „Lăsați-l liber și vedem ce se întâmplă”. M-a urmărit înăuntru, în loc să se oprească la marcajul lui. Pur și simplu a venit după mine. Deci, ceea ce vedeți în film este exact ce s-a întâmplat în acea zi. Sunt niște animale geniale.

Nicole Kidman: Iar în filme, de obicei, este o întreagă aventură să faci un animal să-și atingă marcajul exact.

Sandra Bullock: Este o întreagă aventură și să faci un actor să facă asta. Uneori, cu animalele este mai ușor, ele pur și simplu o fac. Nu pun întrebări. Nu zic: „Dar cum rămâne cu motivația mea?”.

Nicole Kidman: Nu zic asta, nu.

Sandra Bullock: Am putea învăța câte ceva de la ele.

Ați putea vorbi puțin mai mult despre magie? Despre vrăjile fetelor, la propriu, pe care le-au creat echipele? De exemplu, dulapurile mișcătoare...

Sandra Bullock: Faza în care dulapurile...

Nicole Kidman: Ne-a speriat puțin pe amândouă. Un efect puternic.

Sandra Bullock: Sunt două secvențe cu dulapurile, dar a fost una în care eram în criză de timp, trebuia să ne iasă din prima. A fost o singură dublă și chestiile alea pur și simplu au explodat, geamuri peste tot, fantastic! Magia a venit de la Nicole Kidman cu degetele ei sclipitoare.

Nicole Kidman: Mulțumesc! Ei cred că a fost de la recuzită și toate cele, dar...

Sandra Bullock: A fost magie!

Am simțit asta în primul film când am văzut faza cu „Margarita la miezul nopții” (Midnight Margaritas), femei care pur și simplu sunt libere și pline de bucurie. Ați avut vreo idee cum va ajunge să rezoneze acea scenă? Vă amintiți când ați filmat-o?

Sandra Bullock: Eu îmi amintesc când am filmat-o. Chestia era să evităm camera de stabilizare care se mișca în direcția opusă.

Nicole Kidman: Da.

Sandra Bullock: Și apoi Griffin venea și zicea: „Faceți mișcarea din șolduri”! Iar noi eram în genul: ce fel de film faci tu aici?

Nicole Kidman: Sandra este o dansatoare extraordinară.

Sandra Bullock: Nu, nu sunt.

Nicole Kidman: Ba este.

Sandra Bullock: Nu!

Nicole Kidman: Acceptă un compliment.

Sandra Bullock: Ohh, Dumnezeule, mulțumesc!

Nicole Kidman: Așa, vezi?

Sandra Bullock: Tu nu ai spus mulțumesc când am zis toate acele lucruri frumoase despre jocul tău actoricesc și despre cum ești tu ca om.

Nicole Kidman: Mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc.

Ne putem baza pe o nouă rundă de „Margaritas la miezul nopții”?

Nicole Kidman: Da.