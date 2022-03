După trei mariaje nereușite, din cel cu Ștefan Bănică junior având singurul copil, momentan, Ana Violeta, 14 ani, vedeta din showbizul românesc a dezvăluit că este împlinită de relația pe care o are cu diplomatul Adrian Brâncoveanu. Cu toate acestea, ea nu se ferește să vorbească despre relațiile trecute.

Întrebată cum se înțelege cu foștii soți, Andreea Marin a dezvăluit că ține legătura cu Ștefan Bănică jr căci au un copil împreună. „Cu Ştefan, am o relaţie OK, avem un copil. Cu ceilalţi, doar dacă ne întâlnim, ne salutăm, dar nu mai avem nimic de împărţit”, a spus Andreea Marin, la podcastul „Acasă la Măruţă”. Se știe că Andreea Marin a fost căsătorită prima oară cu Cristian Gheorghiță, apoi cu Bănică, iar mai apoi cu Tuncay Ozturk.

„A fost neşansa mea, nu am avut un singur divorţ. Una e când ai un copil, e mai grea despărţirea când ai un copil”, a mai completat vedeta.

Chiar dacă a trecut prin trei divorțuri, Andreea Marin nu a renunțat să creadă în iubire. „Nu sunt genul de femeie care să moară de gât cu o experienţă nereuşită pentru că spun ceva vecinii. Nu vreau să aduc în prim-plan foste relaţii. Întotdeauna, într-o relaţie, fie că e cuplu, de prietenie, de muncă, fac tot ce îmi stă în putere să fie mai bine, dacă ajungi la concluzia că nu se întâmplă nimic în direcţia bună, nu e bine să stagnezi. Acasă, când ţi-e rău, nu eşti vedetă. E greu să construieşti ceva cu cineva şi, la un moment dat, să nu mai meargă. Eu mă implic cu totul. Nu am chef de aventuri.

Contează, poate, că am avut acea rupere de mama la 9 ani, trauma, eu am luat lucrurile în serios în viaţă, mă respect, îi respect şi pe alţii, nu am timp să îmi bat joc nici de alţii, nici de mine. Eu intru într-o relaţie cu toată responsabilitatea. Poate mi-ar fi fost mai uşor să fie flower power”, a mai dezvăluit Andreea Marin.

